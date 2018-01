Normalmente perguntam “Que tipo de jogo você gosta?” para tentar definir qual é seu perfil como jogador de games. Dado o caráter heterogêneo dos games atualmente – reúnem características de vários gêneros em um só título – fica difícil chegar a uma conclusão pontual.

Mas a Quantic Foundry tem uma abordagem nova para essa pergunta com um teste que vai ajudar cada jogador a se conhecer um pouco mais. A empresa é especializada em traçar perfis e criou uma ferramenta simples – uma pesquisa que traça as preferências de cada jogador e mostra quais são os grupos de motivadores que os levam a escolher seus jogos.

Para fazer o teste, é só clicar aqui. É rápido, demora menos de cinco minutos. Ah, é tudo em inglês.

São cinco os grupos de motivadores usados para traçar o perfil:

– Ação, relacionado a um ritmo mais rápido de jogo, tomada de decisão rápida e agressividade;

– Social, ligado ao grau de interação com outros jogadores, seja em cooperação ou competição;

– Imersão, relativo à história, ao ambiente, à narrativa e ao quanto o jogador valoriza entrar na pele do personagem;

– Conquista, que diz respeito à sede por explorar cada canto e segredo do jogo, desbloquear tudo, conseguir os itens mais raros e aproveitar tudo o que o jogo tem a oferecer;

– Estratégia, vinculado à complexidade, ao calculismo, ao planejamento, ao fato de estudar o jogo e suas mecânicas e se tornar um verdadeiro mestre nele.

Após ser respondida, a pesquisa mostra o perfil do jogador e um gráfico que apresenta o grau de identificação com cada um desses motivadores. Além disso, há uma análise detalhada sobre cada um desses grupos, dissecando cada quesito e explicando o que cada um significa, citando jogos relacionados.

É uma ferramenta interessante. Vale o teste, nem que seja para confirmar seus gostos.