Em um ano de prêmios dominados por Dragon Age: Inquisition e Middle-earth: Shadow of Mordor, um desafiante surge em uma das mais importantes premiações dos games. Destiny, o jogo de tiro em primeira pessoa da Bungie e da Activision, foi escolhido Jogo do Ano pelos jurados do Bafta Awards, concedido pela Academia Britânica de Televisão e Cinema.

Destiny também foi indicado em outras três categorias, mas faturou “apenas” o prêmio máximo, vencendo, além dos dois concorrentes já citados, Monument Valley, Mario Kart 8 e Alien: Isolation.

Veja abaixo a lista completa dos premiados desta edição do Bafta Awards.

Melhor Jogo

Destiny

Prêmio de Arte

Lumino City

Prêmio de Inovação

The Vanishing of Ethan Carter

Prêmio de Som

Alien: Isolation

Melhor Jogo para Mobile e Portáteis

Monument Valley

Para Ficar de Olho

Chambara

Melhor Multiplayer

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Melhor Música

Far Cry 4

Melhor Jogo Britânico

Monument Valley

Melhor Estreia

Never Alone

Prêmio de Originalidade

Valiant Hearts

Melhor Jogo para Família

Minecraft: Console Editions

Melhor Intérprete

Ashley Johnson, como Ellie em The Last of Us: Left Behind

Prêmio de Jogo Persistente

League of Legends

Melhor Design

Middle-earth: Shadow of Mordor

Melhor Jogo de Esportes

OlliOlli

Melhor História

The Last of Us: Left Behind