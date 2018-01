Yogventures arrecadou US$ 570 mil e foi cancelado

O financiamento de games no Kickstarter deve cair pela metade neste ano. De acordo com Thomas Bidaux, da consultoria ICO Partners, os games angariaram apenas US$ 13,5 milhões no site de financiamento coletivo na primeira metade deste ano. A previsão é que até o fim de 2014 os projetos dessa categoria arrecadem US$ 27 milhões – menos da metade dos US$ 58 milhões de 2013. Em 2012, esse total foi ainda maior: US$ 83 milhões.

Os dados divulgados por Bidaux, presentes em um relatório da ICO, apontam que apenas três projetos arrecadaram mais de US$ 500 mil neste ano: Kingdom Come: Deliverance, Amplitude e Unsung Story. No ano passado, foram 21, incluindo Mighty No. 9, o sucessor espiritual da série Mega Man.

Além disso, caiu também o número de projetos considerados bem-sucedidos, aqueles que conseguem a quantia desejada. Neste ano, o número deve chegar a 350, enquanto no ano passado este total foi de 446.

São resultados ruins para o segmento de games, que liderou o primeiro bilhão de dólares doados ao Kickstarter. Os games foram a categoria que mais receberam doações de 2009 a março deste ano, quando a marca foi celebrada. Ao todo, os projetos de jogos receberam US$ 215,75 milhões ao todo, mas apenas US$ 189,84 milhões foram usados em propostas que deram certo, já que as que não atingem a meta não são financiados e os doadores recebem a quantia concedida de volta.

Bidaux notou no relatório ainda que casos como o do Yogventures contribuíram com a queda nas doações. A Winterkewl Games arrecadou US$ 570 mil, mais que o dobro dos US$ 250 mil pretendidos, e o projeto foi posteriormente cancelado, com os doadores recebendo de volta a verba.

Outro fator que pode ter afetado as doações é o programa Early Access da Steam, a plataforma de publicação e distribuição digital da Valve, que permite que os desenvolvedores arrecadem fundos sem precisar empreender uma campanha de marketing de um mês, como o Kickstarter pede.

Fonte: CVG