Deu o que falar nos últimos dias a história de que a King, que produz o famoso Candy Crush Saga, patenteou a palavra candy (doce, em inglês) e foi atazanar quem quer que estivesse usando o termo em seus jogos. A comunidade de desenvolvedores reagiu negativamente, acusando a desenvolvedora de manter um comportamento antiético.

Os protestos não surtiram efeito, mas isso não desanimou os game designers a devolver a sacanagem. Um grupo deu início, no final de janeiro, ao Candy Jam, convocando desenvolvedores de todo o mundo a criar jogos simples e gratuitos com a palavra candy no nome – inlcui saga, scroll, memory e outros termos presentes nos jogos da King também é válido.

A jam foi criada como um forma de protesto contra o sistema de patentes e contra a desenvolvedora. “Porque patentear palavras comuns é ridículo, porque a ética é importante e porque nos dá uma ocasião para fazer outra game jam”, indica a descrição da página.

O site ainda mostra que a King não tem qualquer direito de acusar os demais desenvolvedores de plágio, já que ela mesma praticamente copiou outros títulos. O próprio Candy Crush Saga é apontado como um rip-off de Bejeweled.

O prazo para o envio de jogos terminou nesta segunda-feira, 3. Resultado: quase 350 jogos de protesto publicados contra a King. Doce vingança.