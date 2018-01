Dragon Age: Inquisition chegou bem tarde, mas isso não impediu o título da BioWare e da Electronic Arts de agradar crítica e público. Tanto que o jogo foi eleito o melhor de 2014 pelo IGN. O game também foi escolhido o Melhor Jogo para PC e, na seleção por gêneros, o Melhor Jogo de RPG.

Outro título que se destacou na premiação do site americano foi South Park: The Stick of Truth (Obsidian Entertainment/Ubisoft). Além de ter sido escolhido o Melhor Jogo para PS3 e Xbox 360, o RPG dos personagens da animação politicamente incorreta também foi considerado o Mais Engraçado na seleção por quesitos técnicos. Veja abaixo a lista completa dos vencedores por plataforma.

Jogo do Ano

•Dragon Age Inquisition•

Child of Light

Middle-earth: Shadow of Mordor

Shovel Knight

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Transistor

Super Smash Bros Wii U

Bayonetta 2

Sunset Overdrive

South Park: The Stick of Truth

Melhor Jogo de PS3

•South Park: The Stick of Truth•

Dark Souls 2

Call of Duty: Advanced Warfare 2

Far Cry 4

Wolf Among Us

Wolfenstein: The New Order

The Walking Dead: Season 2

Tales of Xillia 2

Child of Light

Persona 4 Arena Ultimax

Melhor Jogo de PS4

•Middle-earth: Shadow of Mordor•

The Last of Us: Left Behind (Escolha do Público)

Velocity 2X

Dragon Age: Inquisition

Mercenary King

Child of Light

Transistor

Far Cry 4

Wolf Among Us

Infamous: Second Son

Call of Duty: Advanced Warfare 2

Melhor Jogo para PS Vita

•Rogue Legacy•

Freedom Wars (Escolha do Público)

Child of Light

Velocity 2X

DanganRonpa: Trigger Happy Havoc

Luftrausers

Hohokum

Melhor Jogo para Wii U

•Maior Kart 8•

Super Smash Bros Wii U (Escollha do Público)

Bayonetta 2

Captain Toad

Shovel Knight

Child of Light

Donkey Kong: Tropical Freeze

Melhor Jogo para 3DS

•Shovel Knight•

Super Smash Bros 3DS (Escolha do Público)

Mario Golf: World Tour

Bravely Default

Persona Q

Pirates’s Curse

Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire

Melhor Jogo para Xbox 360

•South Park: The Stick of Truth•

Far Cry 4

Child of Light

Wolf Among Us

Call of Duty: Advanced Warfare 2

Dark Souls 2

The Walking Dead: Season 2

Titanfall

Super Force Time

Wolfenstein: The New Order

Melhor Jogo para Xbox One

•Sunset Overdrive•

Dragon Age: Inquisition

Middle-earth: Shadow of Mordor

Forza Horizon 2

Child of Light

Titanfall

Wolfenstein: The New Order

Wolf Among Us

Call of Duty: Advanced Warfare 2

Far Cry 4

Melhor Jogo para PC

•Dragon Age: Inquisition•

Child of Light

Transistor

Wolf Among Us

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Dark Souls 2

The Vanishing of Ethan Carter

Divinity: Original Sin

Middle-earth: Shadow of Mordor

South Park: The Stick of Truth

Melhor Jogo para Mobile

•Hearthstone: Heroes of Warcraft•

Hitman Go

Momument Valley

Threes

Vainglory

80 Days

Framed

Kingdom Rush: Origins