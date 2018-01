Mais um capítulo na discussão sobre a relação entre games e a violência armada nos Estados Unidos. Uma semana depois de o vice-presidente Joe Biden se encontrar com representantes da indústria para discutir alguns assuntos relativos a jogos violentos, legisladores americanos criaram projetos de leis referentes ao tema.

A proposta de Diane Franklin, deputada da Câmara dos Representantes do Missouri, é de que seja cobrado o imposto de 1% sobre “jogos violentos” vendidos no Estado. A renda seria convertida ao “tratamento de doenças mentais associadas à exposição aos videogames” – o que, pelo menos até agora, não foi detectado por qualquer estudo científico.

O problema – ou um dos muitos desse projeto – é que o termo “jogos violentos” se aplica a qualquer título classificado como apropriado apenas pessoas com 13 anos ou mais, o que inclui até jogos de dança ou corrida.

Quem classifica os jogos nos Estados Unidos é a Entertainment Software Rating Board (algo como Órgão de Classificação Indicativa de Softwares, em tradução livre). São seis níveis de classificação baseados em critérios como violência, alusão a drogas e álcool, nudez linguagem e dezenas mais.

Isso nos leva diretamente ao segundo projeto, o do deputado democrata Jim Matheson, que prevê três regras – tornar ilegal o comércio ou aluguel de títulos não classificados pela ESRB; proibir a venda de games classificados como Mature (para quem tem 17 anos ou mais) ou Adults Only (para quem tem 18 anos ou mais) para quem tiver idade menor que a indicada; e multar em US$ 5 mil quem desrespeitar essas normas.

Vale lembrar que, atualmente, os selos apenas recomendam as idades permitidas, e não tornam a venda proibida a menores de idade – fica a cargo dos responsáveis dos menores verificar o que estão comprando ou jogando.

O projeto leva o nome de Video Games Ratings Enforcement Act e faz propostas muito parecidas com outras já rejeitadas – consideradas inconstitucionais – pelo Congresso em junho de 2011. Além disso, a grande maioria das produtoras só libera seus jogos no mercado após a definição da classificação da ESRB, exceção feita a alguns estúdios independentes que produzem para PC.

É pouco provável que ambas as propostas passem em suas respectivas casas legislativas, mas o Congresso Nacional tem uma terceira missão, proveniente da Casa Branca. O presidente Barack Obama, que criou uma força-tarefa para diminuir a violência armada nos Estados Unidos, pediu aos parlamentares o financiamento de um estudo no valor de US$ 10 milhões para analisar as raízes do problema.

O estudo deve abordar dezenas de aspectos, mas o presidente citou os jogos como um deles em seu discurso. “O Congresso financiar pesquisas sobre os efeitos que os jogos violentos causam sobre nossos jovens. Não nos beneficiamos com a ignorância, nem nos distanciando da ciência”, disse Obama na quarta, 16, quando anunciou a medida. A Casa Branca, porém, deixou claro que toda a mídia e a seria parte do estudo, sem falar nas outras 23 medidas que fazem parte da política de redução de violência armada, como reformas na lei.

A Entertainment Software Association (ESA), órgão que representa os desenvolvedores de games nos Estados Unidos, elogiou a iniciativa do presidente, mas lembrou que nenhuma pesquisa detectou qualquer relação entre games e comportamentos violentos, bem como o fato de que casos como o de Sandy Hook não ocorrem em outros países ou culturas, sugerindo que o problema são as leis americanas.

O próximo passo agora é aguardar as pesquisas, a serem conduzidas pelo Centros de Controle de Doenças americanos, e esperar que elas sejam feitas de forma objetiva e isenta. Seria muito bom também que especialistas de várias áreas tivessem acesso aos dados para evitar que o estudo torne-se – com o perdão do trocadilho – uma arma do setor conservador contra a indústria dos jogos.