Uso do tablet como plataforma para jogos dobrou

Dados divulgados recentemente pelo NPD Group apontam que o tempo gasto em jogos mobile aumentou 57% desde 2012. A pesquisa conduzida pela consultoria entrevistou mais de 5,5 mil pessoas e descobriu que os jogadores agora passam duas horas por dia jogando em plataformas móveis – há dois anos, esse período era de 1 hora e 20 minutos.

Além disso, dobrou o número de jogadoress que disse fazer compras nesses jogos. “O crescimento do mobile vai vir das compras feitas pelos jogadores que já estão nessas plataformas, especialmente nos jogos free to play”, disse Liam Callahan, analista do NPD.

O estudo ainda aponta que a popularidade dos jogos mobile têm aumentado devido aos tablets. Os jogadores que usam esses aparelhos para jogar estão mais propícios a fazer compras que aqueles que jogam em smartphones.

Um dos dados mais interessantes, porém, desmistifica o fato de que jogadores de plataformas mobile e adeptos de console não “se misturam”. Na realidade, eles são as mesmas pessoas – segundo a pesquisa, apenas uma em cada cinco pessoas joga exclusivamente em aparelhos móveis, enquanto os outros quatro usam tables, celulares, consoles e computadores.

Fica claro, porém, que as plataformas são usadas em ocasiões diferentes, uma vez que o tempo gasto em consoles e computadores não foi alterado – o relatório aponta que nada mudou neste sentido em relação ao dado anterior. Ou seja, o mobile é atrativo também para o chamado público hardcore, mas não compete com as plataformas tradicionais, e sim oferece uma experiência diferente, para momentos diferentes, a um custo e para uma imersão também diversos.

Ainda de acordo com o NPD, crianças com idades entre 2 a 12 anos são as que jogam a maior variedade de jogos (uma média de cinco títulos diferentes), incluindo um número maior de jogos pagos (três, em média). Eles também são os segundo grupo que mais compra, atrás somente da faixa etária que compreende jogadores entre 25 e 44 anos.

Fonte: IGN