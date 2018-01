Pikmin 3 foi apresentado por Shigeru Miyamoto

Nem Zelda, nem Metroid, nem Donkey Kong, nem Star Fox, nem Kirby (que completa 25 anos em 2012). E nem um único sinal do aguardado novo Super Smash Bros, que reúne todos eles. A Nintendo quase não mencionou suas franquias de sucesso na E3 deste ano, quando revelou detalhes e anunciou o lançamento de seu novo console, o Wii U, e deu destaque aos games de outras produtoras. Ao menos o principal dos mascotes apareceu. Mario e Luigi foram os únicos que tiveram títulos da casa anunciados, além de Pikmin.

Veja mais:

+ Jogos de ação da Microsoft impressionam

+ Microsoft une games, tablet e promete transformar televisão em ‘smart’

+ Títulos novos e continuações de série consagradas são apostas da Sony

+ Sony revela ‘livro mágico’ e integração de portátil e console

O mascote já tem seu primeiro jogo para a nova plataforma: New Super Mario Bros U, nos mesmos moldes da série 2D repaginada do Mario, que começou no DS, passou para o Wii e vai chegar também ao 3DS, com New Super Mario Bros 2. O título do portátil, aliás, já tem data de lançamento – 19 de agosto. O interessante é que esses games agora terão vínculo com a rede social da Nintendo, o Miiverse, e haverá a possibilidade de interação dentro do próprio jogo.

Ainda no assunto 3DS, foram anunciados Paper Mario: Sticker Star (da série de RPGs do mascote) e um novo Luigi’s Mansion (que retoma a aventura mal-assombrada o personagem no GameCube).

Além dos irmãos, a série Pikmin foi a única da Nintendo que teve uma sequência apresentada. Pikmin 3, aliás, é um título que deu um bom exemplo de como funciona a tela do gamepad do Wii U em conjunto com a televisão. Os monstrinhos do game têm novas habilidades e com a opção de jogar em uma ou duas telas, os comandos para organizar o caótico exército de Pikmins têm mais opções. Um jogo simpático.

A maior aposta da Nintendo havia ficado para o fim. O título de lançamento do Wii U será Nintendo Land, jogo que simula um parque de diversões cujo tema é a própria marca japonesa e cujas atrações são basedas nas suas principais séries – as mesmas que nem sequer deram as caras no Centro de Convenções de Los Angeles neste ano. Será uma coletânea de minijogos praticados pelos Miis, os avatares dos jogadores, a mesma ideia de Wii Sports. Duas modalidades foram apresentadas, mostrando que o jogo reforça o caminho da Nintendo em investir no conceito de “console família”.

Conceito que ficou ainda mais evidente com Sing (nome provisório) e Wii Fit U. O primeiro é uma espécie de videokê – quem canta tem o microfone e segue a letra pelo gamepad, enquanto os outros acompanham e dançam de acordo com o que aparece na televisão. O segundo é uma nova versão do Wii Fit, que sugere uma rotina de exercícios baseada em minijogos utilizando o gamepad e a Balance Board. A aparelhagem não foi bem vista, e os jogos pouco empolgarão quem não é jogador casual.

Third Parties

Sem as franquias famosas, sobrou espaço para outras produtoras apresentarem suas criações para o Wii U. A Ubisoft anunciou de cara sete títulos – ZombiU, Assassins Creed III, Rayman, Rabbids Legend, Yourshape, Sports Connection e The Avengers: Battle for Earth. Destaque para os dois primeiros: um jogo de sobrevivência que faz uso interesante do gamepad para sobreviver ao apocalipse zumbi e a já conhecida série de ação, consagrada nos outros consoles.

Quem chamou a atenção foi a Warner Bros com Batman: Arkham City Armored Edition. Exclusivo, o jogo impressionou pela qualidade gráfica, o que nunca foi o forte da Nintendo. Foi neste ponto que a empresa atraiu a atenção dos jogadores mais ávidos e desinteressados nas qualidades sociais e familiares do console. Como os outros, tem no gamepad o centro de comando e usa o controle para diversas funções. Bastante aplaudido em Los Angeles.

Outros títulos mostrados rapidamente que podem agradar o público hardcore são bastante conhecidos, e alguns deles surpreenderam por fazerem sua estreia em consoles Nintendo – Darksiders II, Mass Effect 3, Tank! Tank! Tank!, Tekken Tag Tournament 2, Trine 2: Directos Cut, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge e Aliens Colonial Marines.

Uma das surpresas foi o anúncio de Scribblenauts Unlimited, sequência da série da 5th Cell para DS, que agora migra para o Wii U. O jogo terá modo multiplayer e os objetos criados pelo jogador terão possibilidades de personalização, ampliando as já quase infinitas opções do game. Foi bem recebido pelo público.

LEGO City: Undercover é um simpático jogo da Telltale, que faz muito sucesso com os games baseados nos tijolinhos. O jogador assume o papel de um detetive para resolver crimes em uma cidade construída com as pecinhas, no mesmo modelo dos já aclamados títulos multiplataforma. Uma versão exclusiva para o 3DS também está em desenvolvimento.

Para o 3DS, foram mostrados Epic Mickey: Power of Illusion, Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, Scribblenauts Unlimited e um Castlevania.

Gostou dos jogos da Nintendo? Qual foi o seu preferido? Veja a apresentação abaixo.