Halo 4 é a grande aposta da Microsoft neste ano; veja mais fotos abaixo

A Microsoft impressionou não só pela “sociabilização” do Xbox 360 com o SmartGlass e as novas funções de vídeo e música – todos os jogos prometidos foram apresentados pela empresa na E3 2012. E que apresentação! Em sua maioria, os títulos são de ação – e de tirar o fôlego.

A empresa começou com sua principal cartada – Halo 4. A mesma fórmula que rendeu grande sucesso à série está de volta, mas, claro, com novos elementos. Master Chief tem de lidar com uma nova onda de alienígenas invasores. Pelo que foi mostrado, haverá novas armas à disposição do jogador. O nível de detalhismo mais uma vez é incrível. A demonstração fez vibrar o público do Centro de Convenções de Los Angeles, que vai poder testar o game na feira, enquanto nós esperamos até novembro.

E se a Microsoft começou jogando pesado, terminou da mesma forma. Call of Duty: Black Ops 2 é tudo e mais um pouco do que os fãs esperam. Na demonstração, caos total no meio da cidade grande. Uma guerra absolutamente caótica, com uma chuva de aviões e helicópteros caindo sobre o jogador enquanto este tenta salvar a presidente americana – sim, uma mulher. Os trechos apresentados eram cheios de aparatos ultra-modernos, desde as armas até o avião que o jogador controla. Esquentem os motores – chega também em novembro.

Outro título de ação apresentado foi Splinter Cell: Blacklist, mas mais tático que explosivo, parte do chamado gênero stealth – uma espécie de Assassins Creed moderno. Na demonstração, muitos aparatos tecnológicos, técnicas de ação e movimentos e até sequências em câmera-lenta para facilitar as execuções. Quase arrancou mais aplausos que Halo 4, tamanha a qualidade do game. Vai ter multiplayer, mas só chega ano que vem.

Stefan Olander, vice-presidente da Digital Sports, braço digital da Nike, apresentou o Nike+ Kinect Training, o que chamou de “personal trainer doméstico”. É um programa que sugere exercícios ao jogador, fornece resultados em tempo real e faz o acompanhamento da rotina, além de dar a opção de compartilhar dados. Com toda a produção digna dos comerciais da marca esportiva, a ferramenta – parecida com o Wii Fit da Nintendo, mas sem um hardware adicional – foi demonostrada como “o futuro do exercício”. Chega ainda este ano.

Outro destaque foi Tomb Raider. A série volta com uma produção quase cinematográfica. Aparentemente o quesito ação ganhou mais peso no jogo, que passou a ter elementos comuns aos títulos de tiro, mas sem perder a essência de exploração de ambientes inóspitos. O mais impressionante é como a heroína Lara Croft sobrevive a tudo o que acontece, entre quedas, tombos e ataques de animais selvagens. É incrível!

Resident Evil 6 também impressionou. Com muito mais zumbis do que de costume, a série retorna ao ambiente onde começou – Raccoon City – e vai levar o jogador a outros lugares do mundo também. Foram mostrados vários comandos de ação possíveis no jogo, também com cenas cinematográficas. É o primeiro da nova leva de grandes títulos a chegar – já em outubro está no mercado.

A EA Sports apresentou os novos Fifa 13 e Madden NFL 13. Para o segundo, convidou o lendário quarterback Joe Montana para a apresentação. Foi interessante ver os comandos de voz para controlar jogadas e ações dentro do campo em ambos os jogos, mas o Kinect mostrou-se limitado para títulos esportivos. Não empolgaram muito.

O momento mais hilário da apresentação foi a participação de Trey Parker e Matt Stone, criadores do seriado americano South Park. Eles falaram sobre South Park: The Stick of Truth, um RPG estrelando os personagens do desenho – e com todos os seus palavrões e piadas peculiares. O jogo foi bastante aplaudido e teve o envolvimento da equipe responsável pela animação.

O cantor Usher se encarregou da apresentação de Dance Central 3, sequência da série que ajudou a popularizar o Kinect, com um show. A jogabilidade foi mostrada durante a performance, mas isso não é comum na E3 e, bem… foi estranho até para quem estava no Centro de Convenções de Los Angeles. Valeu pelos efeitos, mas não mostrou muito do jogo e, por isso, não agradou.

Também foram exibidos trailers de Gears of War: Judgement (ação/tiro), Forza Horizon (corrida), Fable: The Journey (para Kinect), Wrecketeer (jogo da Xbox Live, inspirado em Angry Birds) e outros títulos.

Ufa. Uma senhora apresentação da Microsoft. Mas valeu a pena ver tantos jogos espetaculares logo de cara. Vamos ver o que Sony e Nintendo apresentam. Será que superam? Assista a apresentação na íntegra abaixo.

[galeria id=3215]