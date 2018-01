Primeiro de abril é aquele dia cheio de piadinhas. Os americanos, então, são mestres e adoram isso, principalmente quando a tal mentira mexe com o grande público. Logo, as pegadinhas do April’s Fool, como eles chamam o Dia da Mentira lá, já são tradição na indústria dos videogames. O Modo Arcade selecionou as melhores deste ano na lista abaixo:

A Apple lança seu console, o iPlay. Poderia não ser mentira, uma vez que muita gente já apostou que a fabricante dos iPhones e iPads poderia investir em uma plataforma completamente dedicada a jogos. Não é do feitio da empresa, porém, lançar um produto desses sem um grande evento e uma coletiva de imprensa. Tudo parece muito verossímil no início do vídeo, até que o tom irônico e as piadas começam a aparecer. A versão Velozes e Furiosos de Angry Birds e o produtor japonês escancaram a mentira.

A EA incorpora a Nintendo, segundo o GameFAQs. Todo dia, o GameFAQs tem uma enquete nova. Ela pode ser relacionada aos videogames ou não – às vezes há perguntas sobre qual é a cor da sua camiseta favorita ou que tipo de pizza você prefere. Hoje, porém, o site perguntava o que seus usuários achavam da incorporação da Nintendo por parte da EA. A resposta que recebeu mais votos foi a última, que diz “Não foi engraçado, pessoal, esqueci que dia era hoje e vocês quase me fizeram ter um ataque”. Pegadinha inteligente!

Journey ganha DLC com canhões. Journey angariou prêmios nos quatro cantos do mundo e tem sido considerado uma obra de arte. O pessoal da thatgamecompany deve estar com um sorriso de uma orelha à outra com tanta coisa boa que publicaram sobre o jogo. Por isso, se sentiram à vontade para fazer uma pegadinha pouco verossímil e “criaram” um modo de jogo de mata-mata com canhões, completamente desvirtuado da atmosfera introspectiva e silenciosa do game.

As tradição das pegadinhas já vem dando susto nos gamers há algum tempo. Entre as mais memoráveis estão o lançamento do filme da série Zelda, o longa-metragem estilo Bollywood de Halo e a versão de Assassin’s Creed para Kinect.

Viu alguma pegadinha legal neste Dia da Mentira? Poste aí em baixo nos comentários!