O Brasil é o novo mercado de atuação da ESL (Eletronic Sports League). A liga, que realiza campeonatos entre jogadores de todo o mundo presencialmente e pela internet, anunciou nesta quarta-feira (27) a criação da ESL Brasil Premiere League, que terá competições de League of Legends, Hearthstone e Counter-Strike: Global Offensive e distribuirá mais de R$ 80 mil em prêmios.

A ESL, que anunciou seus planos durante a Campus Party 2016, diz ver um grande potencial para explorar os eSports no Brasil, mercado onde a atividade vem crescendo e ganhando adeptos nos últimos anos. “O nosso compromisso com o Brasil está apenas começando”, disse Spike Laurie, diretor-geral da ESL Reino Unido. “Nós planejamos um forte investimento para promover e engajar a audiência de eSports brasileira. Nosso objetivo é termos um Campeonato Nacional ESL Brasil no futuro. Este é um mercado que possui muito potencial”, concluiu.

Inicialmente, a ESL Brasil Premiere League terá duas temporadas – uma começando em março, outra em julho. A competição terá as finais em eventos presenciais que serão anunciados pelo grupo até o final do ano.

A ESL teve início na Europa e hoje realiza campeonatos oficiais globais de diversos títulos, como Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Halo, Fifa, Counter Strike, entre outros. São mais de 50 jogos com competições internacionais e regionais, 5 milhões de usuários registrados e um milhão de equipes. A empresa é responsável pelo Inter Extreme Masters, um dos maiores torneios de eSports do mundo e que já sediou eliminatórias na Campus Party. As partidas também contam com o apoio do Twitch para transmissões online.

Não é a primeira vez que uma grande instituição dos eSports investe no Brasil. Há dois anos a MLG também anunciou a criação de uma filial no Brasil. Apesar dos planos ambiciosos, porém, pouco foi feito em termos estruturais e de divulgação – a liga americana se concentra mais em transmissões de suas divisões.

A ESL tem mais chances de dar certo. O próprio Intel Extreme Masters foi muito elogiado quando realizado por aqui e tem renome mundial. Aplicado o know how, é possível que os eSports comecem a caminhar a passos largos por aqui também.