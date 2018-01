Os jogos casuais ganham pouco destaque, quando ganham, nas premiações de melhores do ano. Mas o Facebook é uma plataforma de quase um bilhão de jogadores potenciais. Um deles é você, mesmo que se encha de raiva quando algum colega te envia uma solicitação para jogar Criminal Case. Pois esse é justamente o Jogo do Ano do Facebook e encabeça a lista que a rede social divulgou na última segunda-feira (9).

Em um post publicado em seu blog oficial, o Facebook divulgou a relação que contém três áreas – os Melhores do Ano, que incluem o Jogo do Ano já citado; os Favoritos da Equipe, que lista os preferidos dos funcionários do Facebook; e o Hall da Fama, constituído de games que não foram lançados em 2013, mas que continuaram na preferência dos usuários da rede durante o ano. Para escolher os Melhores do Ano, foram considerados dados como a avaliação dos jogadores, o número de jogadores, o crescimento e a qualidade do título.

A Zynga, uma das mais conhecidas no setor de social games, aparece nos melhores do ano com Hit It Rich Casino Slots e no Hall da Fama com o hit Farm Ville 2. Já a King, criadora do avassalador Candy Crush Saga, que também entrou no Hall da Fama, emplacou Farm Heroes Saga. Interessante é a presença de duas empresas do ramo dos consoles que estão se aventurando em águas novas na lista dos melhores – Ubisoft com The Smurfs & Co.: Spellbound e Disney Interactive com Kitchen Scramble.

Alguns dados também foram revelados. Há, por exemplo, dez jogos entre os 23 da lista que foram feitos por estúdios da Europa e do Oriente Médio. Oito podem ser jogados ou têm funções habilitadas em outra plataforma que não seja a rede social, mesmo número daqueles que foram produzidos de forma independente.

Enfim, a lista completa está aqui embaixo. E você? Joga ou já se arriscou em algum deles?

Melhores do Ano

Criminal Case (Pretty Simple) – Jogo do Ano

Bake Shop Drop (Broken Bulb Studios)

Farm Heroes Saga (King)

Heart of Vegas (Product Madness/Aristocrat)

Hit It Rich Casino Slots (Zynga)

Jelly Splash (Wooga)

Kitchen Scramble (Disney Interactive)

Monster Legends (Social Point)

The Smurfs & Co.: Spellbound (Ubisoft)

Soldiers Inc. (Plarium)

Solitaire Tales (Qublix)

Thunder Run War of Clans (SpinPunch Games)

Vikings Gone Wild (EveryDayiPlay)

Favoritos da Equipe

DoubleU Casino (AFewGoodSoft)

Game of Thrones Ascent (Disruptor Beam)

King’s Bounty: Legions (Nival)

Panda Jam (SGN)

Wartune (7Road/Proficient City)

War Commander (Kixeye)

Hall da Fama

Candy Crush Saga (King)

DoubleDown Casino (DoubleDown Interactive/IGT)

FarmVille 2 (Zynga)

Slotomania (Playtika/Caesar’s Interactive)