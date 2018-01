A Riot Games divulgou recentemente dados indicando que League of Legends é o game mais jogado no mundo. Diariamente, 12 milhões de pessoas acessam suas contas no título de estratégia. Considerando os que jogam ao menos uma vez ao mês, são 32 milhões, totalizando mais de um bilhão de horas jogadas em 30 dias.

No dia 13 de outubro, a equipe Taipei Assassins, de Taiwan, venceu o campeonato mundial do game e faturou US$ 1 milhão – US$ 200 mil para cada integrante do grupo. Isso sem mencionar o dinheiro adquirido com as vitórias durante a temporada.

Cerca de 30 mil brasileiros assistiram à partida pela internet. Não é surpresa, uma vez que, também segundo a Riot, o País está entre os dez que mais têm jogadores de League of Legends. O que os fãs daqui querem é oportunidades para disputar torneios a nível internacional, segundo Bruno Vasone, gerente sênior de comunidades e eSports da Riot Games no Brasil.

A empresa organizou as finais do torneio nacional na Brasil Game Show. Apenas oito times entre os mais de mil inscritos chegaram à decisão, que também dá prêmios contados aos milhares de dólares. Cultura que tende a se expandir por aqui, de acordo com Vasone. “Os jogadores querem ver os melhores em ação para aprender táticas, para aprimorar seu jeito de jogar. Daí surgiu a cultura de ter sua própria equipe e o conceito de ‘atleta profissional'”, disse ele ao blog.

A lógica da Riot é que a promoção dos campeonatos mantém os jogadores engajados no produto. “Eles mesmos pedem e dá resultado. Os jogadores aspiram ser o melhor e acompanham transmissões ao vivo. Nosso grande incentivo é que eles possam dedicar a vida ao videogame. Lá fora isso já é realidade”, declarou Vasone, citando a Coreia do Sul como exemplo, onde há patrocínios milionários e centros de treinamento para os atletas de diversos jogos, verdadeiras celebridades, há mais de dez anos.

Segundo ele, já há quatro equipes no Brasil que conseguem ganhar dinheiro como profissionais do game. As grandes premiações, disse, servem como incentivo para que os atletas invistam seu tempo no jogo. Mas falta algo mais. “Precisamos de empresas que ajudem os atletas. O público é gigantesco, o que falta é suporte”, afirmou Vasone.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Europa terão temporadas inteiras e até uma federação para organizar os torneios de League of Legends no ano que vem, um nível de organização invejável para qualquer outro game. Por aqui, o profissionalismo ainda engatinha. “Estamos montando um calendário que dura o ano inteiro e antecipa algumas datas. Já é uma segurança maior para o jogador para que ele se dedique o ano inteiro com regularidade”, concluiu.