O Dia Internacional das Mulheres abre uma série de discussões sobre como as mulheres são tratadas na nossa sociedade e como são retratadas nos meios de comunicação. Considerando os videogames como uma mídia, temos esse debate transportado também para os jogos eletrônicos.

Esse é o tema do projeto Tropes vs Women in Video Games (Metáforas e Mulheres nos Videogames, em tradução livre), de autoria de Anita Sarkessian, responsável pela série de vídeos Feminist Frequency (Frequência Feminista, também em tradução livre), na qual discute (em inglês, claro) o uso das imagens femininas mos meios de comunicação em massa.

O projeto contempla 12 vídeos financiados pelo Kickstater no qual a autora explorará estereótipos e situações comuns a personagens femininas nos games. O primeiro trata do velho e conhecido clichê da donzela em perigo, mas as demais produções vão se aprofundar em temas como “A Mulher como Recompensa” e a associação entre ser sexy e ajudar os mocinhos ou ser feia e fazer parte do time dos vilões.

Uma discussão importantíssima em tempos nos quais os videogames se disseminam cada vez mais entre as mulheres. Mais sobre o projeto pode ser visto neste link, no Tumblr ou no site do Feminist Frequency. E parabéns a todas as mulheres (que jogam ou não)!