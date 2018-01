Lotação no estande da Riot Games. Foto: Paulo Liebert/AE

O estudante Wenesson, 17, chegou às 11 horas para entrar na Brasil Game Show no sábado, terceiro dia do evento. Entrou somente às 13h30. O motivo? “Era uma fila enorme. As pessoas pegavam fila para comprar ingresso, mas não tinha mais”, disse ele, enquanto aguardava sua vez para jogar God of War: Ascension. Levou mais meia hora para isso.

O analista de sistemas Fábio Mitu, 30, queria jogar o modo multiplayer do novo título para Playstation 3. “É um ótimo jogo. Quero ver como é antes de lançar. Mas esperar tudo isso é complicado”, declarou ele, enquanto completava 2h30 de espera. As sessões comportavam oito pessoas e duravam oito minutos, o que faz com que cerca de 60 jogadores testem o jogo em uma hora. A fila tinha centenas aguardando.

Mas o pior caso era a espera para uma partida de dez minutos de Call of Duty: Black Ops 2, que totalizava quatro horas, de acordo com os responsáveis pelo estande. Vitor, 14, teve sorte. Aguardou “só” duas horas. Para entrar na feira, havia esperado outras duas horas e meia.

Até para tirar fotos com Donkey Kong, Mario e Luigi havia filas, mas não faltava boa vontade dos intérpretes dos personagens da Nintendo. O problema, de acordo com Wenesson, é que foram vendidos muitos ingressos e a estrutura do evento não comportou o público. Vitor concorda. “O espaço é pequeno para o tanto de gente que veio. Deveria ter mais espaço para jogar, os estandes são pequenos”, disse.

As esperas e a demanda por paciência, porém, não tiraram o ânimo dos jogadores. Mitu, que diz acompanhar os videogames desde o Atari, elogiou a iniciativa da Brasil Game Show. “É bacana termos a oportunidade de jogar jogos que não foram lançados. Até estimula as vendas”, disse ele segundos antes de finalmente jogar o novo God of War.