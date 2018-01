Cena do vídeo que explica “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel

O que é real? Precisamos mesmo de um governo para viver em grupo? A história um dia vai acabar? O que é uma ação boa de verdade? Essas – e muitas outras – são perguntas que um dia foram ponderadas por grandes nomes da filosofia. Acha o assunto chato? Então vai mudar de ideia com o 8-Bit Philosophy, uma série de vídeos do YouTube criada pelo canal Wisecrack.

Zelda explica o mito da caverna, de Platão. A questão do contrato social e do estado natural de Rousseau e Hobbes é trazida à tona por Final Fantasy. Nietzche, por sua vez, ganha a ajuda de Mega Man. E por aí vai, com clássicos dos anos 80 em animações divertidas abordando temas complexos e recorrentes da filosofia. Kant, Mill, Heidegger, Hegel, Camus, Platão, Zeno, Sartre, Sócrates, Kant, Descartes e vários outros filósofos e suas obras aparecem nos vídeos curtos, de aproximadamente três minutos, mas que dão conta de dar uma aula básica sobre cada corrente de pensamento.

Vale a pena dar uma olhada. Além de aprender um pouco sobre filosofia, ainda vai relembrar alguns clássicos e dar boas risadas.