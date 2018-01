The Last of Us levou mais um prêmio de jogo do ano (veja os outros aqui). Mas dessa vez não foi por conta do público ou da imprensa especializada, e sim dos votos do conselho de desenvolvedores e outros progissionais do Game Developers Choice Awards, ou seja, gente que entende de produção de games.

Além do troféu de Jogo do Ano, o título da Naughty Dog também levou Melhor Narrativa e Melhor Design. Papers, Please, que foi eleito o melhor jogo indepentende do ano, venceu a categoria Inovação, além de ter sido eleito Melhor Jogo para Download. Bioshock Infinite foi premiado com o Melhor Som e a Melhor Arte Visual e GTA V, com a Melhor Tecnologia.

Abaixo, a lista completa de premiados e finalistas. Mais informações sobre o prêmio estão neste link.

Jogo do Ano

The Last Of Us (Naughty Dog/Sony)

Gone Home (The Fullbright Company)

Grand Theft Auto V (Rockstar North/Rockstar Games)

Super Mario 3D World (Nintendo EAD Tokyo/Nintendo)

Tomb Raider (Crystal Dynamics/Square Enix)

Prêmio de Inovação

Papers, Please (Lucas Pope)

DEVICE 6 (Simogo)

Gone Home (The Fullbright Company)

Tearaway (Media Molecule/Sony)

The Stanley Parable (Galactic Cafe)

Melhor Som

BioShock Infinite (Irrational Games/2K Games)

Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios/Microsoft Games)

Grand Theft Auto V (Rockstar North/Rockstar Games)

Saints Row IV (Volition/Deep Silver)

Tearaway (Media Molecule/Sony)

Melhor Estreia

The Fullbright Company (Gone Home)

Blue Manchu (Card Hunter)

Galactic Cafe (The Stanley Parable)

Squad (Kerbal Space Program)

Undead Labs (State Of Decay)

Melhor Jogo para Download

Papers, Please (Lucas Pope)

Brothers: A Tale Of Two Sons (Starbreeze/505 Games)

Gone Home (The Fullbright Company)

Resogun (Housemarque/Sony)

The Stanley Parable (Galactic Cafe)

Melhor Design

The Last Of Us (Naughty Dog/Sony)

Grand Theft Auto V (Rockstar North/Rockstar Games)

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo EAD/Nintendo)

Super Mario 3D World (Nintendo EAD Tokyo/Nintendo)

Tomb Raider (Crystal Dynamics/Square Enix)

Melhor Jogo para Portáteis e Mobile

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo EAD/Nintendo)

DEVICE 6 (Simogo)

Fire Emblem: Awakening (Intelligent Systems/Nintendo)

Ridiculous Fishing (Vlambeer)

Tearaway (Media Molecule/Sony)

Melhor Narrativa

The Last Of Us (Naughty Dog/Sony)

Brothers: A Tale Of Two Sons (Starbreeze/505 Games)

Gone Home (The Fullbright Company)

Tomb Raider (Crystal Dynamics/Square Enix)

The Stanley Parable (Galactic Cafe)

Melhor Tecnologia

Grand Theft Auto V (Rockstar North/Rockstar Games)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

The Last Of Us (Naughty Dog/Sony)

Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games/Sony)

Tearaway (Media Molecule/Sony)

Melhor Arte Visual

BioShock Infinite (Irrational Games/2K Games)

DmC: Devil May Cry (Ninja Theory/Capcom)

The Last Of Us (Naughty Dog/Sony)

Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch (Level 5/Namco Bandai)

Tearaway (Media Molecule/Sony)