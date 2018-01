A Campus Party Recife disponibilizou os vídeos das palestras realizadas na edição de 2013 do evento. O Modo Arcade participou do encontro com a apresentação “Games e sociedade: quando o entretenimento vira cultura”, abordando aspectos culturais dos games e o novo papel que eles assumiram na sociedade. Para quem não pode assistir, o vídeo está aqui em baixo ou no canal da Campus Party no YouTube.

Os demais conteúdos do encontro podem ser acessados diretamente do site da Campus Party.