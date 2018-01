Double Fine Adventure recebeu US$ 3,3 milhões

Os games concentraram a maior parte das contribuições feitas pelo Kickstarter em 2012, de acordo com estatísticas divulgadas pelo site de financiamento coletivo, que recebe doações para projetos no modelo crowd funding.

Do total de US$ 320 milhões doados por 2,2 milhões de pessoas para aproximadamente 18 mil projetos, US$ 83 milhões foram direcionados a jogos. Quase 2,8 mil projetos receberam o apoio de 561 mil doadores, mas somente 911 atingiram a meta.

O game Double Fine Adventure recebeu US$ 3,3 milhões em doações, muito mais do que os singelos US$ 400 mil que o veterano Tim Schafer, criador do estúdio, esperava. Os produtores do jogo Elite: Dangerous também devem agradecer aos doadores, que desembolsaram US$ 2 milhões.

Ainda de acordo com o Kickstarter, que recebeu dinheiro de pessoas de 177 países, foram doados US$ 606,76 por minuto ao longo do ano passado. Entre os doadores mais assíduos, 50 mil apoiaram dez ou mais projetos, enquanto 452 generosos apadrinharam cem ou mais. Apesar de os games terem atraído o maior montante, foi a música que mais teve projetos cadastrados – 5,067. Por fim, os projetos que conseguiram mais de US$ 1 milhão totalizaram 17.

Fonte: Gamespot