Estamos um pouco atrasados: a Global Game Jam 2014 terminou em 26 de janeiro. Mas vale a pena retomarmos o assunto dado o resultado do evento, já que as equipes brasileiras criaram mais de 350 jogos no evento. As criações, finalizadas ou não, estão neste link. Vale a pena para conferir a qualidade do trabalho dos game designers nacionais.

A edição de 2014 foi de recordes. O Brasil teve 22 locais de desenvolvimento ano passado, número que quase triplicou neste ano, chegando a 58. Globalmente, as cifras também superaram a GGj de 2013: mais de 23 mil desenvolvedores trabalhando em 488 pontos de desenvolvimento espalhados por 72 países, o que resultou na criação de quase 4,3 mil games. Tudo isso em um intervalo de 48 horas e com tema definido: “Nós não vemos as coisas como elas são, e sim como nós somos”. Uau!

Para efeito de comparação, em 2013 foram 309 pontos de desenvolvimento espalhados por 63 países e mais de 3 mil jgos produzidos.

Mais informações sobre o evento, bem como a lista completa de jogos criados, podem ser encontradas no site oficial da GGJ2014.