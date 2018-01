O Google é famoso pelas brincadeiras que faz em sua página em dias especiais. O homenageado da vez é Breakout, clássico da Atari que chegou aos arcades em 1976 e, portanto, completa 37 anos em 2013.

Assim como fez com Pac-Man há três anos, A empresa deu um jeito de rodar Breakout em flash aí no seu computador. É só dar uma busca por “Atari Breakout” no Google Imagens e pronto, todas as fotos que compõem o resultado se tornam os tijolinhos que devem ser dizimados por sua bolinha metálica.

Ou, se estiver com preguiça, é só clicar aqui. Também dá para compartilhar sua pontuação no Google +.

Breakout fez tanto sucesso que ganhou versões para praticamente todos os consoles que chegaram à indústria após seu lançamento, seja por ports (adaptações) ou por versões atualizadas. O vídeo abaixo, entretanto, mostra uma máquina de arcade original em pleno funcionamento.