Depois de muito flertar com o mercado de games, o Google finalmente parece ter decidido mergulhar nesse mundo. A empresa anunciou que a partir de novembro estará à venda o Nexus Player, seu microconsole que funciona em junto da Android TV, revelada em junho.

O aparelho foi desenvolvido em parceria com a Asus e, além de funcionar como um sistema de streaming de mídia, também rodará jogos do sistema operacional do Google. Além disso, ele se conectará com os demais dispositivos Nexus, criando uma rede de aparelhos apra os usuários armazenarem e gerenciarem seus arquivos.

O Nexus Player terá um processador quadcore da Intel de 1.8GHz, conectividade Wi-Fi e um controle com os botões e direcionais típicos dos consoles. Ele rodará com a versão mais atualizada do Android, a Lollipop, anunciada também recentemente pelo Google. O sistema custará US$ 99.

Já há vários consoles que rodam com base em Android no mercado, mas o Nexus Player é a entrada definitiva do Google no meio. Com o aparelho, a empresa – que tem expandido seus serviços para onde a tecnologia aponta e além – não apenas cria uma solução de baixo custo para jogadores como também leva seu sistema operacional a mais dispositivos e, consequentemente, a mais lugares, ampliando seu uso e sua audiência.

O movimento também deve atrair novos desenvolvedores para as plataformas Android, uma vez que o sistema tem ganhado relevância entre jogadores de mobile e consoles.