Varejistas, desenvolvedores, publishers, fabricantes de consoles, agências de publicidade e representantes de outras áreas do setor de games se reunirão nesta terça-feira, 8, para o Google Game Event, encontro promovido pela gigante de tecnologia para mostrar insights do consumo de jogos no Brasil com base em dados de busca em suas plataformas.

O evento é restrito a convidados e terá apresentações sobre as mudanças de hábitos de consumo e comportamento dos jogadores nos últimos anos e sobre a audiência dos vídeos de games no Youtube e o potencial da plataforma para esse segmento. As apresentações serão conduzidas por Marcio Garcez, diretor de brand solutions do Google Brasil, e Álvaro Paes de Barros, diretor de conteúdo do YouTube no Brasil.

Haverá ainda uma mesa redonda que para discutir o futuro dos games. Participam do debate Bertrand Chaverot, country manager da Ubisoft no Brasil; Anderson Gracias, gerente-geral da divisão de PlayStation no Brasil; Francisco Simon, diretor de vendas e marketing da Microsoft no Brasil; e João Coscelli, do Modo Arcade.