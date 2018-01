A maioria dos jogadores e da imprensa especializada já vaticinava uma bela briga entre The Last of Us e GTA V pelos títulos de melhor jogo de 2013. Bem, o primeiro capítulo dessa batalha já tem seu vencedor. O bilionário game da Rockstar foi escolhido Jogo do Ano no Golden Joystick Awards.

A cerimônia, realizada na última sexta-feira, 25, foi dominada pelos dois títulos. GTA V levou o prêmio mais cobiçado, mas The Last of Us faturou as categorias Melhor Estreante, que considera somente novas franquias, e Melhor Narrativa. A Naughty Dog, que produziu o jogo, venceu o prêmio de Estúdio do Ano.

Além das tradicionais premiações, a franquia Call of Duty, da Activision, foi homenageada ao entrar no Hall da Fama nos games. Ken Levine, criador da série Bioshock, da Irrational Games, também teve seu trabalho reconhecido e foi homenageado.

O Golden Joystick Awards é realizado pela revista Computer and Videogames e considera o voto popular para eleger os vencedores. Veja abaixo a lista completa de vencedores da 31ª edição do prêmio:

Melhor Jogo Estreante – The Last of Us

Jogo Mais Esperado – The Witcher 3

Melhor Jogo Independente – Mark of the Ninja

Melhor Design Visual – Bioshock Infinite

Melhor Multiplayer – Payday 2

Melhor Momento em Jogos – Far Cry 3: “A definição de insanidade”

Estúdio do Ano – Naughty Dog

Inovação do Ano – Oculus Rift

Melhor Narrativa – The Last of Us

Melhor Jogo Online – World of Tanks

Melhor Jogo para Portátil – Assassin’s Creed 3: Liberation

Prêmio Youtube Gamer – The Yogscast

Melhor Plataforma – Steam

Melhor Jogo para Mobile – XCOM: Enemy Unknown

Jogo do Ano – Grand Theft Auto V

Hall da Fama – Call of Duty

Desenvolvedor homenageado – Ken Levine