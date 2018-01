O novo capítulo da chamada “Guerra dos Consoles” está para começar. Xbox One e PS4 chegam ao mercado nos próximos dias e passam a lutar pela preferência dos jogadores. Em segundo plano, a Nintendo aguarda a briga para aproveitar a rabeira e tirar sua casquinha.

Pelo menos é o que disse Satoru Iwata, presidente da empresa, na última reunião em que foi exibido o mais novo demonstrativo de resultados da Nintendo. Ao contrário do que se acredita, o japonês disse que a chegada dos novos consoles será boa para o Wii U, uma vez que o mercado de games será aquecido e todos os stakeholders serão beneficiados, especialmente os fabricantes.

A lógica de Iwata deixa claríssima a estratégia da Nintendo de oferecer um console familiar, que atenda não somente aos jogadores tradicionais como também os casuais. “Embora haja quem diga que essa competição intensa signifique uma batalha dura para a Nintendo, não importa o quão bem ela esteja domesticamente, eu não necessariamente vejo dessa forma. Esse ano, o que a Nintendo está promovendo é se destacar na indústria por sua individualidade. Acredito que nos tornamos um valor único”, disse o presidente.

Ainda segundo Iwata, a Nintendo está oferecendo títulos para a diversão da família, o que difere o Wii U do PS4 e do Xbox One. “As outras companhias vão lançar novos consoles, mas acho que eles focam em jogadores habilidosos. Logo, embora a competição vá esquentar por causa dos novos consoles que serão lançados e a mídia vai falar da ‘guerra dos consoles’, nós pensamos se os público-alvo de fato é o mesmo”, completou.

Embora o executivo tenha dito que jogos mais complexos, destinados ao público tradicional, serão lançados para Wii U em 2014, ele está dizendo que a Nintendo não compete primariamente com Sony e Microsoft. Pode haver uma intersecção nessa competição, mas a aposta é em um público completamente diferente, assim como ocorreu com o Wii, que colocou a empresa em um sobe-e-desce de vendas e faturamento.

A indústria vai sim aquecer com a chegada das novas plataformas, mas se isso será benéfico à Nintendo, isso é outra história. As vendas do Wii U não vão bem (com exceção do Japão, onde a Nintendo ainda tem um força brutal), mas o momento é favorável à empresa devido à transição de gerações. Enquanto Xbox One e PS4 chegam ao mercado com uma oferta de jogos pouco atrativa, o Wii U já amadureceu durante um ano, ganhando títulos conhecidos e apelativos para vários públicos e vislumbrando o lançamento de outros tantos num horizonte próximo. Há quem compre consoles na data do lançamento, mas grande parte dos jogadores aguardam um ou dois anos para entrar na nova geração devido à redução dos preços e à maior oferta de títulos.

É hora de a Nintendo aproveitar esse rápido período de fragilidade, antes que Xbox One e PS4 decolem, o que certamente farão, para mostrar como seu produto é único e quais experiências pode oferecer, fidelizando o público que quer atender antes que os concorrentes comecem a atacar também esses jogadores. Se Iwata diz que a Nintendo tem um valor único e não está disputando o mesmo público com Sony e Microsoft, precisa blindar esses jogadores e assumir o desafio de tornar esses jogadores consumidores fiéis de seus produtos, uma vez que está focando em um público instável, diferente dos jogadores tradicionais para quem os concorrentes olham.

Quanto a Xbox One e PS4, que chegam ao Brasil nos dias 22 e 29 respectivamente, serão protagonistas de uma briga boa. Ambos têm uma proposta clara – a de servir como plataforma de jogos, embora a Microsoft esteja pendendo um pouco para as tentações do entretenimento para a família – e serão a escolha dos gamers tradicionais. As capacidades de hardware são semelhantes e o que vai fazer a diferença na hora da decisão de compra não serão funções interativas e multimídia, mas sim a biblioteca de jogos e as políticas e facilidades que tornem a experiência do jogador mais completa.