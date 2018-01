Dolly, a ovelha, é o símbolo da ciência da clonagem

Desde que os games se tornaram criações culturais e artísticas, a indústria passou a líder com um problema comum ao cinema, à música e às artes em geral – o plágio. Um post do site Gamasutra traz uma importante discussão sobre o tema nesta semana. O texto é assinado pelo advogado Stephen McArthur.

O primeiro ponto tratado por McArthur é que existe uma linha tênue entre inovar e copiar. Por um lado, um produtor não pode monopolizar um gênero – se a iD Software não permitisse que o modelo de Wolfenstein 3D fosse desenvolvido, jamais teríamos games como Call of Duty ou Halo atualmente. Por outro, a margem dada para a inspiração dos demais produtores não pode ser extensa a ponto de permitir que seja feita uma obra quase idêntica à original.

O advogado explica a legislação americana, dizendo que os direitos autorais protegem expressão artística e literária. O código fundamental do game é amparado na categoria literária, enquanto a arte, a música, os efeitos sonoros e esse tipo de coisa são protegidos como criações audiovisuais.

A lei, porém, não pode punir quem se inspira na ideia geral do game, que inclui a funcionalidade, as regras e a mecânica. Apenas os elementos expressivos do jogo são protegidos.

Tomemos Street Fighter como exemplo. Colocar dois lutadores em uma disputa por rounds na qual vence aquele que esgotar a barra de vida do adversário não é exclusividade da Capcom, até porque nem foi esse estúdio que teve a ideia inicial. Mas usar um lutador japonês de kimono branco com uma faixa vermelha na cabeça que solta magia pelas mãos gritando “Hadouken!” é.

A partir deste entendimento, as cortes decidem os casos com base na similaridade substancial entre o jogo plagiado e o plagiador. Similaridade substancial é um conceito que McArthur define como um grau de similaridade tão grande entre os trabalhos que essas semelhanças só podem ser provenientes do ato de copiar.

Para que seja estabelecida essa similaridade, porém, são considerados somente os elementos protegidos pelos direitos autorais, ou seja, os elementos expressivos e originais do jogo em questão. Padrões e conceitos que não surgiram no game que foi copiado não entram na equação, bem como scènes à faire, do francês cenas a fazer, ou seja, aspectos inerentes à natureza da obra. Um título de temática medieval muito provavelmente terá espadas, castelos e dragões, por exemplo, e não é possível que esses elementos essencialmente sejam considerados motivo de plágio.

Em resumo, o requerente precisa provar que o defensor copiou seu trabalho demonstrando a similaridade substancial dos aspectos protegidos pelos direitos autorais, ou seja, os elementos expressivos e criativos – código, arte, som, personagens. As regras e as mecânicas não entram nesse grupo.

Para finalizar, o advogado lembra cinco casos de acusação de plágio na indústria: Asteroids versus Meteors, Karate Champ versus World Karate Championship, Street Fighter II versus Fighter’s History, Tetris versus Mino e Triple Town versus Yeti Town.

Os três primeiros datam de 1981, 1988 e 1994 e terminaram com decisões favoráveis aos defensores por falta de provas de que havia similaridade substancial entre os games. Nos dois últmos, de 2009 e 2012, as causas foram ganhas pelos requerentes, sugerindo, segundo McArthur, que a Justiça americana passou a valorizar mais o trabalho intelectual da indústria dos jogos eletrônicos.