Todo mundo que conhece um pouco da história dos videogames sabe que o fim da década de 80 e toda a década de 90 foram marcados pela disputa entre Sega e Nintendo. O fato é tão importante que até virou livro nas mãos de Blake Harris, autor de Console Wars: Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation (algo como Guerra dos Consoles: Sega, Nintendo e a batalha que definiu uma geração). A notícia da semana é que a obra vai dar a origem a dois filmes. E a ironia de tudo isso é que quem vai produzi-los é a Sony.

A notícia emergiu de uma nota da Atlantic Books, que revelou ter adquirido os direitos de publicação do livro e afirmou que a Sony Pictures está produzindo um filme ao estilo A Rede Social. Scott Rudin, produtor do longa sobre o Facebook, também trabalhará no filme de Nintendo e Sega e estará ao lado de Seth Rogen e Evan Goldberg, diretores e roteiristas. Mas a notícia não para por aí: o trio está desenvolvendo um documentário sobre o assunto cujo produtor-executivo é o próprio Blake Harris, que também atuará na direção.

A tal “guerra” pode ter seu início definido em junho de 1986, quando a Sega resolveu disputar o mercado de consoles domésticos com a Nintendo ao lançar o Master System, rival do NES. Depois disso, a indústria viu uma ferrenha disputa das empresas japonesas lançando jogos que rivalizavam, como Adventure Island e Wonder Boy, Final Fight e Streets of Rage e, claro, Mario e Sonic, seja na geração 8 bits ou na 16 bits, com o Super NES e o Mega Drive. Essa ordem d duas potências durou até o fim dos anos 90, quando a Sony deu o primeiro passo no mercado de consoles (que hoje domina) com o PlayStation, uma nova força para balançar a indústria.

Mas esse é só um resumo bem básico. Quem quiser saber mais pode recorrer a Console Wars, que não tem versão em português mas pode ser encomendado por locais como a Livraria Cultura ou mesmo pela Amazon.com, que também disponibiliza versão e-book.