É assunto passível de discussão, mas há quem diga, e são muitos, que Mario seja o mais importante e famoso personagem dos games. O mascote da Nintendo fez sua estreia em Donkey Kong 1981 como o Jumpman e desde então lá se vão mais de 30 anos de sucesso entre corridas de kart, festas e viagens no tempo.

Não é seu aniversário, mas relembrá-lo é sempre necessário devido ao legado deixado por seus títulos. É justamente isso o que o IGN fez. O site publicou o The Museum of Mario, infográfico interativo relembrando todas as gerações do personagem.

O infográfico relembra os principais títulos e suas características e tem, claro, aquele toque de nostalgia que acompanha toda retrospectiva de séries clássicas. Há ainda uma hashtag (#MarioMemories) para compartilhar lembranças do mascote.