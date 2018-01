Todos nós lembramos de um jogo por determinado aspecto. Uma fase em específico, uma música, um personagem… ou pelas armas, principalmente no títulos de ação, embora não só nestes. Quem nunca, por exemplo, se desesperou ao tentar fugir de um casco vermelho em Mario Kart? Ou mesmo se salvou de um ataque massivo de zumbis em um Resident Evil com sua fiel shotgun?

Armas são partes memoráveis dos jogos, e por isso o site IGN vai eleger as 100 melhores armas da história dos videogames. Vale a pena conferir a lista, que inclui apenas itens exclusivos e criados apenas para os jogos (sem sabres de luz, por exemplo, provenientes de Star Wars e, logo, do cinema).

O site já tem um vídeo com uma prévia do que vamos ver na lista – listas são sempre polêmicas, aliás, mas também interessantes – e o ranking será divulgado dia a dia a partir desta segunda, com 20 armas a cada vez. Torça para a sua preferida estar entre as melhores!