Os jogadores mais velhos sentem aquela nostalgia toda vez em que enxergam uma referência, por menor que seja, de seus jogos favoritos em algum lugar. Filmes, livros, comerciais e outras produções culturais costumam utilizar esse recurso devido aos efeitos de aproximação e identificação que causam ante determinados públicos, ainda mais se considerarmos a importância que os jogos ganharam com o passar dos anos.

E referências são o ponto forte do Game Hero, projeto da Intel para promover seu o Ultrabook 2 em 1. A marca desenvolveu um jogo inspirado em vários dos mais famosos clássicos dos anos 80 e 90, passando por várias gerações. Trata-se de um game do gênero plataforma bastante simples, mas com nível de dificuldade elevado e visual, sons e personagens inspirados em Donkey Kong, The Legendo of Zelda, Alex Kidd, Streets of Rage, Space Invaders e outros títulos que carregam uma carga história gigantesca.

O jogo faz parte de uma estratégia maior de divulgação, mas dá descontos e prêmios para quem chegar até o fim e fizer as maiores pontuações.

O uso de games em campanhas de marketing tem se tornado comum com a popularização dos jogos eletrônicos e de dispositivos como tablets e smartphones. Para quem se interessar, pelo assunto, recomendamos a leitura desta reportagem do jornal propmark.