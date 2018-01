O mundo tem 1,23 bilhão de jogadores, o que representa aproximadamente 17,57% da população mundial, considerando que somos 7 bilhões de pessoas habitando o planeta.

Os dados do 2013 Global Games Market Report, relatório do Newzoo, dão uma boa ideia do que os videogames se tornaram atualmente – uma indústria de entretenimento que movimenta bilhões de dólares ao ano e atinge quase um quinto da população mundial.

A proporção de gamers deve ser ainda maior, uma vez que o estudo se baseia em uma população total de 6,4 bilhões, mas ainda assim é muita gente. Para ter uma ideia, imagine que todo brasileiro jogasse videogame e fosse multiplicado por cinco.

O Newzoo separa seu estudo em oito regiões – Coreia do Sul, Japão e Oceania; América do Norte; América Latina; Europa Ocidental; Leste Europeu; Oriente Médio e África; Índia; China; e o restante do mundo. Dentro de cada uma dessas áreas, calculou a população total, a população online, o número de pessoas que joga e o quanto a região representa no mercado em termos monetários.

Em termos absolutos, as regiões que concentram o maior número de jogadores são América do Norte (190 milhões), Europa Ocidental e China (180 milhões cada). Na América Latina, onde os mercados dominantes são Brasil e México, os gamers somam 115 milhões), à frente apenas de Índia e Coreia, Japão e Oceania.

Na perspectiva relativa, porém, os números são diferentes. América do Norte e Europa Ocidental também ficam na frente, com 54% e 45% de suas populações, respectivamente, sendo formadas por jogadores. Aí é que entra a força de Japão e Coreia – a região em que esses países são considerados tem 42% de habitantes que jogam, ou 85 milhões. Esse índice cai para 13,8% na China, com seus 1,3 bilhões de pessoas. Na América Latina, a população gamer é de pouco mais de 20%.

Quanto à fatia de mercado, novamente a liderança é da América do Norte, que representa 32,4%, seguida da Europa Ocidental, com 23,2%, e de Coreia, Japão e Oceania, que são 17,9%. Juntas, essas três regiões representam quase três quartos do mercado mundial, mesmo tendo menos de um bilhão de habitantes. A China responde por 15,2% do mercado, enquanto a América Latina tem uma participação de 4,3%.

Como dados adicionais, o 2013 Global Games Market Report indica ainda que o mercado de games vai crescer a uma média anual de 6,7% e chegar a US$ 86 bilhões em 2016. Além disso, a população de jogadores saltará para 1,55 bilhões de pessoas.

Existe uma relação clara nos dados da Newzoo – quanto mais desenvolvido social, política e economicamente o país, maior é a porcentagem de jogadores na população total. Isso ocorre porque jogos ainda não são tão acessíveis e não são uma cultura disseminada em todas as regiões, entre outros fatores. Mas essas informações também deixam clara a dimensão que essa indústria ganhou e que ela não para de crescer, seja nas plataformas móveis, na internet ou nos consoles.