Steven Johnson é corajoso. Enquanto a maior parte dos estudiosos – e o público em geral – consideram o entretenimento moderno uma afronta à inteligência humana, ele toma o caminho contrário. Em Tudo o que é ruim é bom para você, o americano tece uma defesa recheada de argumentos científicos a favor dos games, da televisão, da internet e da cultura pop de uma forma geral. Johnson é um peixinho lutando contra a corrente.

A tese de Johnson é de que a cultura de massa ficou intelectualmente mais exigente ao longo dos anos. Além disso, ele alerta que é incoerente comparar games e livros, uma vez que são mídias diferentes e envolvem o indivíduo de forma diversa. Segundo o autor, a leitura tem sua própria dinâmica e benefícios particulares – o estímulo à imaginação, por exemplo – que fazem dessa atividade umas das mais celebradas por pedagogos, educadores e pesquisadores. Mas alega também que as propriedades dos jogos eletrônicos, que não são as mesmas, não devem ser desqualificadas.

O que Johnson propõe é um olhar diferente e carente de preconceito. O elogio aos games é relativo à capacidade de desenvolverem as propriedades cognitivas das pessoas. O indivíduo aprende as regras de determinado jogo, explora o mundo virtual, toma decisões e recebe recompensas. Isso, ao longo das mais de duas décadas de videogames, nos ensinou a criar ordem a partir do caos, analisar as opções que temos para resolver problemas em um processo de reconhecimento do ambiente e suas partes e das questões que o cercam. Mais que um passatempo, um exercício de lógica, inteligência e observação.

Tudo o que é ruim é bom para você é um livro para quem procura argumentos para tomar uma posição favorável aos videogames, à televisão e à internet e convencer os céticos de que nada disso é uma grande perda de tempo. E se você é amante das séries e jogos eletrônicos e não quer discutir os méritos de seus gostos, ainda vale para saber por que está no caminho certo, e não emburrecendo.

