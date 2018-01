Boa notícia para quem não tem cartão internacional e quer aproveitar o que há de mais novo em termos de videogames. O Steam, serviço de vendas e distribuição de jogos online da Valve, vai vender seus games também via depósito, DOC, boleto bancário e toda modalidade de pagamento típica das compras online.

A previsão é que as opções estejam disponíveis em novembro, sem data específica ainda. As transações serão feitas em reais, mas quem quiser ainda pode usar o cartão internacional para comprar em dólares. Por enquanto, não há informações sobre a conversão de valores ou a tabela dos preços em reais.

Entre os títulos oferecidos para compra na Steam estão Team Fortress, Counter-Strike, Borderlands 2, Call of Duty Modern Warfare 3, The Elder Scrolls V: Skyrim e outras superproduções.

O que faz a Valve buscar uma proximidade com o público brasileiro é o crescimento do poder econômico dos jogadores daqui, o que nos torna um mercado atrativo. Além disso, cresce cada vez mais o número de pessoas que prefere comprar os games pela internet – dos brasileiros que jogam no computador, 40% faz downloads, de acordo com a pesquisa Games Pop, do Ibope Media.

O computador também é uma alternativa comum aos consoles para rodar os grandes, embora cada uma das plataformas tenha sua própria rede de downloads – a Microsoft tem a Live, a Sony tem a PSN e a Nintendo tem os serviços Ware e Virtual Console.

Datam de pelo menos dois anos atrás os dados que apontam a superioridade das vendas digitais sobre as físicas, pelo menos nos computadores. No primeiro semestre de 2010, o NPD Group, que avalia o mercado nos Estados Unidos e no Canadá, constatou que foram vendidos 11.2 milhões jogos online, contra 8.2 milhões em lojas físicas.

É um processo pelo qual a indústria da música passou alguns anos antes, após o estouro dos downloads ilegais, até que surgiram serviços como o Itunes. Como visto, a compra online já é uma tendência no exterior, mas deve se fomentar aqui também com a expansão da estrutura de banda larga nacional.