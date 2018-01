Depois de roubar a cena como um dos grandes vencedores do Spike Awards 2012, Journey se consagrou novamente ao faturar vários prêmios no Dice Awards deste ano, um dos mais respeitados prêmios da indústria do entretenimento eletrônico. O título da thatgamecompany levou oito das 11 categorias em que havia sido nomeada, inclusive o prêmio máximo de Jogo do Ano.

O Dice Awards é promovido pela Academia de Artes e Ciências Interativas dos Estados Unidos e prioriza os quesitos técnicos e de produção em sus decisões. A edição de 2013 foi a 16ª em que os prêmios foram distribuídos. Veja abaixo os vencedores de cada categoria:

Jogo do Ano: Journey

Melhor Jogo de Ação: Borderlands 2

Melhor Jogo de Plataformas Móveis: Hero Academy

Melhor Jogo Portátil: Paper Mario Sticker Star

Melhor Jogo de Esportes: Fifa 13

Melhor Jogo de Corrida: Need for Speed: Most Wanted

Melhor Jogo de Luta: PlayStation All-Stars Battle Royale

Melhor Jogo para Baixar: The Walking Dead

Melhor Jogo Casual: Journey

Melhor Jogo de Internet: SimCity Social

Melhor Jogo Familiar: Skylanders Giants

Melhor RPG ou MMO: Mass Effect 3

Melhor Jogo de Estratégia ou Simulação: XCOM: Enemy Unknown

Melhor Jogo de Aventura: The Walking Dead

Melhor Música Original: Journey

Melhor Design de Som: Journey

Melhor História Original: The Walking Dead

Melhor Atuação de Personagem: Lee Everett, de The Walking Dead

Melhor Direção de Arte: Journey

Melhor Inovação: Journey

Melhor Jogabilidade Online: Journey

Melhor Conectividade: Halo 4

Melhor Animação: Assassin’s Creed 3

Melhor Engenharia: XOM: Enemy Unknown

Melhor Direção de Jogo: Journey