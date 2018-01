Journey, da thatgamecompany, mais uma vez se confirmou como o papa-títulos de 2012. Além de levar para casa o prêmio de Jogo do Ano da Game Developers Choice Awards deste ano, venceu também as categorias de Inovação, Melhor Arte Visual, Melhor Jogo para Download, Melhor Áudio e Melhor Design.

Além de faturar troféus aqui e ali, principalmente em categorias ligadas à arte do jogo, Journey havia sido escolhido como Jogo do Ano no Dice Awards.

Já no Independent Game Festival (IGF), que premia os melhores jogos independentes, os grandes vencedores foram Cart Life, de Richar Hofmeier, (Melhor Jogo, Excelência em Narrativa e Inovação) e FTL: Faster Than Light, da Subset Games (Escolha do Público e Excelência em Design).

Veja abaixo a lista dos vencedores de ambas as premiações.

Game Developers Choice Awards

Jogo do Ano

Journey

Dishonored

The Walking Dead

Mass Effect 3

XCOM: Enemy Unknown

Melhor Áudio

Journey

Hotline Miami

Sound Shapes

Assassin’s Creed III

Halo 4

Melhor Companhia Estreante

Subset Games (FTL: Faster Than Light)

Humble Hearts (Dust: An Elysian Tail)

Polytron Corporation (Fez)

Giant Sparrow (The Unfinished Swan)

Fireproof Games (The Room)

Melhor Design

Journey

Dishonored

Mark of the Ninja

Spelunky

XCOM: Enemy Unknown

Melhor Jogo para Download

Journey

The Walking Dead

Spelunky

Trials: Evolution

Mark of the Ninja

Melhor Tecnologia

Far Cry 3

PlanetSide 2

Halo 4

Call of Duty: Black Ops II

Assassin’s Creed III

Melhor Jogo para Portáteis

The Room

Gravity Rush

Hero Academy

Sound Shapes

Kid Icarus: Uprising

Melhor Narrativa

The Walking Dead

Spec Ops: The Line

Mass Effect 3

Dishonored

Virtue’s Last Reward

Melhor Arte Visual

Journey

Borderlands 2

Far Cry 3

Dishonored

Halo 4

Inovação

Journey

Mark of the Ninja

FTL: Faster Than Light

The Unfinished Swan

ZombiU

Embaixador do Ano

Chris Melissinos, curador da exibição The Art of Video Games do Smithsonian American Art Museum

Pioneiro do Ano

Steve Russell, criador de Spacewar

Escolha do Público

Dishonored

Independent Games Festival

Melhor Jogo (Grande Prêmio Seumas McNally)

Cart Life (Richard Hofmeier)

Hotline Miami (Dennaton Games)

FTL: Faster Than Light (Subset Games)

Little Inferno (Tomorrow Corporation)

Kentucky Route Zero (Cardboard Computer)

Excelência em Arte Visual

Kentucky Route Zero (Cardboard Computer)

Incredipede (Northway Games and Thomas Shahan)

Guacalamelee! (Drinkbox Studios)

Loves in a Dangerous Spacetime (Asteroid Base)

Year Walk (Simogo)

Excelência em Narrativa

Cart Life (Richard Hofmeier)

Thirty Flights of Loving (Blendo Games)

Kentucky Route Zero (Cardboard Computer)

Dys4ia (Auntie Pixelante)

Gone Home (The Fullbright Company)

Excelência Técnica

Little Inferno (Tomorrow Corporation)

StarForge (CodeHatch)

Perspective (DigiPen Widdershins)

Intrusion 2 (Aleksey Abramenko)

LiquidSketch (Tobias Neukom)

Excelência em Design

FTL: Faster Than Light (Subset Games)

Samurai Gunn (Beau Blyth)

Starseed Pilgrim (Droqen & Ryan Roth)

Super Hexagon (Terry Cavanagh)

Super Space (David Scamehorn and Alexander Baard/DigiPen)

Excelência em Áudio

140 (Jeppe Carlsen)

Kentucky Route Zero (Cardboard Computer)

Bad Hotel (Lucky Frame)

Hotline Miami (Dennaton Games)

Pixeljunk 4AM (Q-Games)

Inovação (Prêmio Nuovo)

Cart Life (Richard Hofmeier)

Spaceteam (Henry Smith)

Dys4ia (Auntie Pixelante)

Bientot l’ete (Tale of Tales)

7 Grand Steps (Mousechief)

MirrorMoon (SantaRagione + BloodyMonkey)

VESPER.5 (Michael Brough)

Little Inferno (Tomorrow Corporation)

Escolha do Público

FTL: Faster Than Light (Subset Games)