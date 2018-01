Desde que foi lançado em abril de 2009, o Kickstarter recebeu US$ 1 bilhão em doações. A marca foi atingida recentemente, quando o site de financiamento coletivo lançou uma página comemorativa pelo bilionésimo dólar.

O que nós temos a ver com isso? Os games são a categoria que mais recebeu dinheiro nesse tempo todo – US$ 215,75 milhões ao todo. Mas apenas US$ 189,84 milhões foram usados em projetos que deram certo, já que os que não atingem a meta não são financiados e os doadores recebem a quantia concedida de volta.

Apesar de concentrarem a maior parcela das doações, os games são a quarta pior categoria em termos de sucesso, com apenas 35,15% dos projetos saindo do papel. À frente estão as áreas de tecnologia (34,79%), editorial (32,29%) e moda (29,3%).

Mais dados interessantes sobre a marca:

– Mais da metade desse bilhão foi doada nos últimos 12 meses

– Há doadores em 224 países e territórios espalhados em todos os continentes

– 13 de março de 2003 foi o dia da generosidade, quando o site registrou a maior quantia doada: mais 54 mil pessoas doaram mais de US$ 4 milhões para 1985 projetos

Em 2012, os games já haviam liderado o total de doações do site, recebendo aproximadamente US$ 83 milhões. No ano passado, projetos como o Ouya e o Oculus Rift ficaram entre os destaques.