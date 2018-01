Entra em cartaz nos cinemas no dia 7 deste mês Uma Aventura LEGO, animação com os bonecos e tijolinhos mais famosos do mundo. Uma semana depois, no dia 13, chega ao mercado brasileiro The LEGO Movie Videogame, jogo inspirado no longa que segue os moldes dos demais títulos que a Telltale produziu – que vão desde Batman a Harry Potter e Star Wars. Dessa vez, porém, estarão disponíveis os personagens do filme, que também contam com algumas figuras mais conhecidas. O game tem versões de PC, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, WiiU, 3DS e Vita e terá legendas em português.

Mais para o final do mês, no dia 25, é a vez de Thief, o primeiro grande hit do ano. O game é um reboot de uma série de três jogos lançados entre 1998 e 2004 bastante famosa entre jogadores de PC. Trata-se de uma franquia de ação furtiva em que o jogador controla Garrett, um ladrão que vive nas sombras para fazer suas vítimas. Thief tem sido bastante comparado com Dishonored, já que dá liberdade ao jogador para lidar com a situação de diversas maneiras. Estará disponível para PC, Xbox One, Xbox 360, PS4 e PS3.

Fevereiro também é mês de festa para os fãs de Castlevania. A Konami lança, também no dia 25, para PS3, Xbox 360 e PC, Castlevania: Lords of Shadow 2, título de ação que estrela o personagem principal da série, Drácula, lutando contra criaturas de seu próprio castelo para derrotar ninguém menos que Satan. O game retoma a história de seu antecessor e terá legendas em português.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa dos lançamentos do mês:

The LEGO Movie Videogame (Aventura, Warner Games/TellTale Games)

Thief (Ação/Aventura, SquareEnix/Eidos Montreal)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (Ação/Aventura, Konami/Mercury Steam)

PC

1 – Talisman Prologue (collector’s Edition), Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

25 – Castlevania: Lords of Shadow 2, Thief

28 – Divinity: Original Sin (também para Mac), Resident Evil 4 Ultimate HD Edition

Xbox One

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

25 – Thief

PS4

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

25 – Thief

Wii U

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

21 – Donkey Kong Country: Tropical Freeze

PS3

1 – Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

11 – Lightning Returns: Final Fantasy XIII

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

18 – Earth Defense Force 2025, NASCAR ’14, Putty Squad, Ragnarok Odyssey Ace, Rayman Legends

25 – Tales of Symphonia Chronicles, Thief, Castlevania: Lords of Shadow 2

Xbox 360

1 – Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

11 – Lightning Returns: Final Fantasy XIII

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

18 – Earth Defense Force 2025

25 – Castlevania: Lords of Shadow 2, Thief

3DS

7 – Bravely Default

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

11 – One Piece: Romance Dawn

Vita

13 – The LEGO Movie Videogame (no Brasil)

11 – DanganRonpa: Trigger Happy Havoc