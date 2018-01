Em abril finalmente chega o esperado Injustice: Gods Among Us, título de luta que coloca os principais heróis e vilões da DC Comics. O game é feito pela NetherRealm Studios, mesma responsável pelo último Mortal Kombat. Os games, aliás, são bastante parecidos, mas em vez de ninjas coloridos, quem briga são Superman, Lanterna Verde, Aquaman e seus antagonistas, tudo com a dramaticidade das lutas com superpoderes – golpes que fazem os inimigos atravessarem a parede, por exemplo, são praxe. Disponível a partir do dia 16, para Wii U, PS3 e Xbox 360.

Defiance, da Trion Worlds, faz as vezes daqueles que gostam dos games de tiro. Trata-se de um game de ficção científica com elementos de RPG, o que não é nenhuma surpresa, já que é um MMO. O jogo, que chega dia 2 para PC, Xbox 360 e PS3, permite a customização dos personagens e das armas. É um híbrido de Borderlands e Halo em terceira pessoa, ou um Monster Hunter alienígena e com armas. Mais ou menos isso.

Por fim, em meio à febre da série The Walking Dead, Dead Island: Riptide é o jogo para quem quer ação. O game é o segundo da série e segue a linha de seu antecessor – o objetivo é sobreviver numa ilha infestada por zumbis, procurar recursos e administrá-los para montar as defesas do seu campo de sobreviventes. O lançamento do título da Deep Silver está marcado para o dia 23 para PC, Xbox 360 e PS3.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês.

Injustice: Gods Among Us (Warner Bros Interactive, NetherRealm Studios/Luta)

Defiance (Trion Worlds/Ação, MMO)

Dead Island: Riptide (Deep Silves, Techland/Ação, Sobrevivência)

PC e Mac

2 – Cities in Motion 2, Defiance, Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack (DLC)

4 – Evoland

5 – Tai Chi Elements (também para Mac), Sang-Froid: Tales of Werewolves, Lords of Football

9 – Age of Empires II HD Edition

10 – Ocean City Racing (também para Mac), ShootMania Storm, Age of Wushu

14 – Star Wars: The Old Republic – Rise of the Hutt Cartel

16 – Dishonored: The Knife of Dunwall (DLC)

17 – Sacred Citadel

19 – God Mode

23 – Don’t Starve, Assassin’s Creed III – The Redemption (DLC), Star Trek The Video Game

25 – Dead Island: Riptide

26 – StarDrive

30 – Eador: Masters of the Broken World (também para Mac), Legends of Eisenwald, TrackMania 2 Stadium, Expeditions: Conquistador, Monaco: What’s Yours Is Mine, Full Mojo Rampage

PS3

2 – Defiance, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack (DLC)

3 – Capcom Arcade Cabinet: Game Pack 4

9 – Guacamelee!

16 – Dishonored: The Knife of Dunwall (DLC), Capcom Arcade Cabinet: Game Pack 5, Injustice: Gods Among

23 – Dead Island: Riptide, Assassin’s Creed III – The Redemption (DLC), Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Star Trek The Video Game

30 – Zombie Tycoon 2: Brainhov’s Revenge, Pottermore, Deadly Premonition: The Director’s Cut

Xbox 360

2 – Defiance, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack

3 – BattleBlock Theater, Capcom Arcade Cabinet: Game Pack

5 – Double Dragon II: Wander of the Dragons

8 – Halo 4: Castle Map Pack (DLC)

16 – Dishonored: The Knife of Dunwall (DLC), Injustice: Gods Among Us

17 – Capcom Arcade Cabinet: Game Pack 5

23 – Assassin’s Creed III – The Redemption (DLC), Star Trek The Video Game, Dead Island: Riptide, Dragon’s Dogma: Dark Arisen

30 – Dinora

Wii U

4 – Toki Tori 2

16 – Injustice: Gods Among Us

Wii

19 – We Sing: UK Hits

16 – Pandora’s Tower

3DS

2 – Super Black Bass 3D

11 – Dillon’s Rolling Western: The Last Ranger

16 – Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Soul Hackers

21 – LEGO City Undercover: The Chase Begins

Vita

9 – Guacamelee!

30 – Thomas Was Alone, Zombie Tycoon 2: Brainhov’s Revenge, Ten by Eight, Soul Sacrifice, Rymdkapsel, Magic Planet Snack Deluxe

iPhone

4 – BADLAND, Mazement