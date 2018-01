Mês bastante movimentado, este agosto. Tantos bons lançamentos que fica difícil escolher qual ganha destaque. Mas como o 3DS assume as rédeas da Nintendo até a chegada do Wii U, ninguém melhor que o mascote oficial da marca para liderar esse período. New Super Mario Bros 2 chega dia 19 com tudo o que se pode esperar de um game do encanador. Trata-se da sequência do título em duas dimensões, nos moldes clássicos dos jogos do Mario, que ajudou a consolidar o Nintendo DS. Power-ups novos e muitas, muitas moedas dão o tom do jogo.

No fim do mês, o aguardado Guild Wars 2 aumenta o número de MMORPGs em um mercado já disputado por World of Warcraft, Starcraft e Diablo. Ainda assim, é o clássico RPG – raças, ambientes e inimigos monstruosos, magias e um dragão gigantesco ameaçando o equilíbrio do mundo. É a volta do aclamado título de 2005 da NcSoft para computadores. Os relatos dos testes da versão beta a que alguns jogadores tiveram acesso são animadores quanto à qualidade do game.

E enquanto GTA V não chega, os jogadores se contentam com o outro lado do crime. Isto é, o lado politicamente correto – em Sleeping Dogs, o protagonista é um policial, o “mocinho”. Esse título de ação da Square Enix e da United Front Games é considerado a ressurreição de True Crime, game de “mundo aberto” e inúmeras possibilidades, apesar da história linear. O cenário é Hong Kong e a promessa é de tiros, explosões, perseguições e tudo o que se pode imaginar quando há um tira infiltrado entre mafiosos. Chega dia 14, para PC, PS3 e X360.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês.

New Super Mario Bros 2 (Nintendo; plataforma)

Guild Wars 2 (NcSoft; MMORPG)

Sleeping Dogs (Square Enix/United Front Games; ação)

PC

1 – A Virus Named Tom PC Puzzle, Hitman: Sniper Challenge

3 – Death Rally

6 – Symphony

7 – Deponia

8 – Hero Academy

10 – Legends of Pegasus

14 – Darksiders II, Sleeping Dogs

21 – Counter-Strike: Global Offensive (também para Mac), Transformers: Fall of Cybertron

24 – Dark Souls (Prepare to Die Edition)

28 – Damage Inc. Pacific Squadron WWII, Guild Wars 2

31 – Secret Files 3

Xbox 360

1 – Deadlight

7 – Persona 4 Arena

14 – Sleeping Dogs, Darksiders II

15 – Dust: An Elysian Tail

21 – Transformers: Fall of Cybertron, Counter-Strike: Global Offensive

22 – JoJo’s Bizarre Adventure HD

28 – Damage Inc. Pacific Squadron WWII, Madden NFL 13

29 – Rock Band Blitz, Joe Danger: The Movie

PS3

7 – Persona 4 Arena, Sound Shapes

14 – Sleeping Dogs, Darksiders II

21 – Counter-Strike: Global Offensive, Transformers: Fall of Cybertron, Retro/Grade, Legasista

22 – JoJo’s Bizarre Adventure

28 – Damage Inc. Pacific Squadron WWII, Rock Band Blitz, Ratchet & Clank Collection, Madden NFL 13, Journey (Collector’s Edition)

Wii

28 – Madden NFL 13

3DS

2 – 3D Solitaire

19 – New Super Mario Bros. 2

Vita

7 – Sound Shapes

28 – Madden NFL 13

DS

14 – Mama’s Combo Pack Volumes 1 e 2

iPhone

2 – San Juan

31 – Bad Hotel

Android

21 – Reckless Getaway