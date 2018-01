Março é aquele mês atípico que quebra a ressaca do início do ano depois da avalanche de lançamentos de outubro e novembro. Dá uma olhada na lista lá em baixo – todas as plataformas ganham títulos de peso e em grande quantidade. Bom para os jogadores, mas nem tanto para as carteiras.

O primeiro destaque é Battlefield Hardline (PC e consoles, dia 17), nova edição do game de tiro da EA que já está sendo testado há algum tempo e está surpreendendo os jogadores. A guerra dessa vez se dá em ambientes urbanos, com a polícia de um lado e criminosos do outro. O jogo continua com veículos, uma quantidade absurda de armas e equipamentos e um multiplayer muito sólido, seu grande atrativo. Promete ser um dos melhores títulos FPS do ano.

O PS4 amplia sua biblioteca de exclusivos com Bloodborne (24). O game é um irmão muito próximo da série Dark Souls – é da mesma desenvolvedora, a From Software – e segue os mesmos moldes de gameplay, com um pouco mais de foco no combate. A atmosfera medieval dá lugar a um ambiente gótico em que uma praga transformou os humanos em monstros deformados. E aí a porrada come solta. Pelo menos nos trailers, tudo parece fantástico. Dada a qualidade dos demais games do estúdio, podemos esperar coisa boa.

O Wii U também ganha um novo exclusivo no dia 20 – Mario Party 10, a décima edição do game que une tabuleiro e minigames para serem jogados coletivamente. A série sempre agradou o público familiar da Nintendo ao trazer partidas divertidas e fáceis, além dos personagens carismáticos. Dessa vez o jogo vai utilizar as tecnologias do Wii Pad, então dá para esperar bastante coisa nova do título.

Saem também, um a cada semana, mais três episódios de Resident Evil Revelations 2, série que a Capcom lançou no mês passado e que está agradando os fãs de games de zumbis.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa dos lançamentos de março*.

Battlefield Hardline (Visceral Games/Eletronic Arts)





Mario Party 10 (Nintendo)





Bloodborne (From Software/SCEA)

Resident Evil Revelations 2 (Capcom)

PC

3 – Shiftlings

sss White Night

4 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

10 – Assassin’s Creed Rogue

sss Cities: Skylines

sss Hotline Miami 2

sss Mushroom Men: Truffle Trouble

11 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 3

sss Ori and the Blind Forest

12 – Sid Meier’s Starships (também para Mac)

17 – Battlefield Hardline

sss Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 4

19 – Worlds of Magic

26 – Pillars of Eternity

30 – Dead or Alive 5: Last Round

PS4

3 – Helldivers

sss OlliOlli 2

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

sss Shiftlings

sss White Night

10 – DmC Devil May Cry: Definitive Edition

sss Hotline Miami 2

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 3

sss Sniper Elite 3: Ultimate Edition

17 – Battlefield Hardline

sss Bladestorm: Nightmare

sss Final Fantasy Type-0

sss Jamestown+

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 4

24 – Bloodborne

sss Borderlands: The Handsome Collection

sss Slender: The Arrival

31 – Axiom Verge

sss MLB 15 The Show

sss Toukiden: Kiwami

Xbox One

3 – ScreamRide

4 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

sss Shiftlings

sss White Night

6 – OlliOlli

10 – DmC Devil May Cry: Definitive Edition

sss Sniper Elite 3: Ultimate Edition

11 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 3

sss Ori and the Blind Forest

17 – Battlefield Hardline

sss Bladestorm: Nightmare

sss Final Fantasy Type-0

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 4

24 – Borderlands: The Handsome Collection

25 – Slender: The Arrival

27 – Forza Horizon 2 presents Fast & Furious

31 – Neverwinter

Wii U

5 – Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars

sss OlliOlli

20 – Mario Party 10

PS3

3 – Helldivers

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

10 – Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea

sss Hotline Miami 2

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 3

sss Sniper Elite 3: Ultimate Edition

sss Tokyo Twilight Ghost Hunters

17 – Awakened Fate Ultimatum

sss Battlefield Hardline

sss Bladestorm: Nightmare

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 4

31 – MLB 15 The Show

Xbox 360

3 – ScreamRide

4 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

10 – Sniper Elite 3: Ultimate Edition

11 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 3

17 – Battlefield Hardline

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 4

27 – Forza Horizon 2 presents Fast & Furious

3DS

5 – Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars

sss OlliOlli

13 – Code Name: S.T.E.A.M.

24 – Lego Ninjago: Shadow of Ronin

Vita

3 – Helldivers

sss La Mulana EX

sss OlliOlli 2

sss Oreshika: Tainted Bloodlines

10 – Flame Over

sss Hotline Miami 2

sss Tokyo Twilight Ghost Hunters

24 – Lego Ninjago: Shadow of Ronin

31 – MLB 15 The Show

sss Toukiden: Kiwami

iOS

12 – Sid Meier’s Starships

*Datas para o mercado americano, salvo indicação contrária.