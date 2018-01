Metal Gear Rising: Reveangence chega dia 19 como o principal lançamento do mês. A Konami inova e abre um novo caminho para sua franquia, apostando em um novo protagonista – o ciborgue ninja Raiden – e um estilo de jogo diferente. A espionagem continua como ponto forte no game, mas a pancadaria ganha mais espaço com um sistema de combate inovador, mas também desafiador. Disponível para PC, PS3 e Xbox 360.

Ainda no gênero de ação, a EA lança Dead Space 3, continuação da sua assustadora série. A campanha em modo cooperativo é a novidade, mas o game mantém todos os elementos que o consagraram – terror, sustos e criaturas horrendas e sedentas por sangue. Chega dia 5, para PC, PS3 e Xbox 360.

Já o 3DS ganha um de seus principais títulos do ano – Fire Emblem: Awakening, produzido pela própria Nintendo. A conhecida série de RPG chega ao portátil prometendo horas de diversão para quem gosta de comandar exércitos. Afinal, escolher cuidadosamente quais unidades serão usadas nas batalhas e definir a estratégia de combate é o grande atrativo do jogo.

Veja abaixo os destaques e a lista completa dos lançamentos de fevereiro.

Metal Gear Rising: Revengeance (Konami; Ação)

Dead Space 3 (Eletronic Arts; Ação)

Fire Emblem: Awakening (Nintendo; RPG)

PC

5 – Dead Space 3

10 – The Plan (também para MAC)

12 – Aliens: Colonial Marines, Omerta: City of Gangsters

19 – Crysis 3

26 – Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien, MUD – FIM Motocross World Championship

28 – A Valley Without Wind 2, Expeditions: Conquistador, Might & Magic Heroes VI – Shades of Darkness, Oddworld: Munch’s Oddysee HD

Wii U

7 – Fist of the North Star: Ken’s Rage 2

26 – Rayman Legends

Xbox 360

5 – Fist of the North Star: Ken’s Rage 2, Dead Space 3

6 – Special Forces: Team X

12 – Aliens: Colonial Marines, Omerta: City of Gangsters

15 – Painkiller Hell & Damnation

20 – Serious Sam Double D XXL

22 – Naughty Bear: Double Trouble!

19 – Crysis 3, Metal Gear Rising: Revengeance

24 – S.D.G.T.

26 – MUD – FIM Motocross World Championship

28 – Young Justice: Legacy, Halo 4: Majestic Map Pack

PS3

5 – Fist of the North Star: Ken’s Rage 2, Dead Space 3, Sly Cooper: Thieves in Time

12 – Aliens: Colonial Marines

15 – Painkiller Hell & Damnation

19 – Crysis 3, Metal Gear Rising: Revengeance

26 – MUD – FIM Motocross World Championship, Dynasty Warriors 7 Empires

28 – Young Justice: Legacy, The Elder Scrolls V: Skyrim – Hearthfire, The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard

Wii

8 – We Sing: 80s

28 – Young Justice: Legacy

Vita

5 – Sly Cooper: Thieves in Time

26 – MUD – FIM Motocross World Championship, Ninja Gaiden Sigma 2 Plus

28 – Oddworld: Munch’s Oddysee HD

3DS

4 – Fire Emblem: Awakening

10 – Brain Age: Concentration Training

12 – Sonic & All-Stars Racing Transformed

26 – Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan

28 – Young Justice: Legacy

NDS

28 – Young Justice: Legacy

PSP

19 – Generation of Chaos: Pandora’s Reflection, Hakuoki: Warriors of the Shinsengumi

iPhone

7 – Stampede 3D

28 – Domo The Journey, Redneck Revenge: A Zombie Road Trip

Android

28 – Oil Rush

*As datas têm como referência o lançamento no mercado dos Estados Unidos