Outubro é mês cheio de grandes lançamentos! Os fãs de Halo finalmente têm motivos para comemorar com a chegada de Halo 5: Guardians, que promete revolucionar o modo como a franquia encara o multiplayer. É também o primeiro Halo da linha principal da série para Xbox One. Chega no dia 27, exclusivo para o console da Microsoft.

Outra franquia famosíssima ganha um novo título, mas no portátil 3DS. The Legend of Zelda: Tri Force Heroes chega dia 23 também com uma nova proposta de multiplayer e para matar a sede dos fãs da série da Nintendo enquanto o título para Wii U não sai. O Wii U, aliás, passa a contar com Yoshi’s Wooly World a partir do dia 16.

O Assassin’s Creed deste ano também está chegando. Assassin’s Creed: Syndicate leva a série da Ubisoft à Inglaterra Vitoriana a partir do dia 23 no PC, no PS4 e no Xbox One com uma série de novidades, prometendo ser mais um dos grandes jogos deste final de ano.

Outubro também é um mês fértil para os jogos musicais. Temos o retorno duas grandes marcas com Rock Band 4 (PS4 e Xbox One no dia 6) e Guitar Hero Live (dia 20, em todos os consoles). Também no dia 20 chega Just Dance 2016, completando os games de ritmo do mês.

Veja abaixo a lista completa de lançamentos e os vídeos dos destaques do mês*.

Halo 5: Guardians (343 Industries/Microsoft Game Studios)

The Legend of Zelda: TriForce Heroes (Nintendo)

Assassin’s Creed: Syndicate (Ubisoft)

Rock Band 4 (Harmonix Music Systems)

Guitar Hero: Live (Activision)

Just Dance 2016 (Ubisoft)

PC

5 – Tiki Galore

6 – Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition

sss Prison Architect

sss Read Only Memories (também para Mac e Linux)

sss Transformers: Devastation

7 – Van Helsing: Final Cut

9 – Civilization: Beyond Earth – Rising Tide Expansion (também para Mac e Linux)

13 – Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone

15 – Mushroom 11 (também para Mac e Linux)

20 – Pulse

sss Rebel Galaxy

sss Sword Coast Legends (também para Mac e Linux)

sss Tales of Zestiria

22 – Noct

23 – Warhammer: End Times – Vermintide

28 – Albert & Otto – Episode One

30 – The Binding of Isaac: Afterbirth

31 – Bulb Boy (também para Mac)

Xbox One

2 – Onigiri

6 – Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition

sss Elite Dangerous

sss Ride

sss Rock Band 4

sss Transformers: Devastation

13 – Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition

sss Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone

sss Wasteland 2

14 – Goosebumps

20 – Guitar Hero Live

sss Just Dance 2016

23 – Assassin’s Creed Syndicate

27 – Halo 5: Guardians

27 – WWE 2K16

PS4

6 – Disgaea 5: Alliance of Vengeance

sss Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition

sss Onigiri

sss Ride

sss Rock Band 4

sss Super Meat Boy

sss Transformers: Devastation

9 – Uncharted: The Nathan Drake Collection

13 – Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition

sss Dragon Quest Heroes

sss Grand Ages: Medieval

sss Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone

sss The Talos Principle

sss Wasteland 2

14 – Goosebumps

20 – Guitar Hero Live

sss Just Dance 2016

sss Primal Carnage: Extinction

sss Tales of Zestiria

23 – Assassin’s Creed Syndicate

27 – WWE 2K16

Wii U

1 – Pumped BMX+

16 – Yoshi’s Woolly World

20 – Guitar Hero Live

sss Just Dance 2016 (também para Wii)

22 – Fatal Frame: Maiden of Black Water

Xbox 360

6 – Transformers: Devastation

13 – Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition

sss Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone

14 – Goosebumps

20 – Guitar Hero Live

sss Just Dance 2016

27 – WWE 2K16

PS3

6 – Dengeki Bunko: Fighting Climax

sss Transformers: Devastation

13 – Atelier Arland Trilogy

sss Minecraft: Story Mode – Episode 1: The Order of the Stone

14 – Goosebumps

20 – Guitar Hero Live

sss Just Dance 2016

sss Tales of Zestiria

27 – WWE 2K16

3DS

9 – Chibi-Robo Zip Lash

14 – Goosebumps

20 – Dragon Ball Z: Extreme Butoden

23 – The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

Vita

6 – Dengeki Bunko: Fighting Climax

sss Super Meat Boy

13 – Corpse Party: Blood Drive

*Datas de lançamento do mercado americano