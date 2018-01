Agosto de 2012 será lembrado – ou não – como um dos poucos meses em que nenhum grande jogo de tiro ou ação é destaque entre os lançamentos do período. O que também não quer dizer os títulos que chegam não são bons – muito pelo contrário.

A começar pelo MMORPG The Secret World, da Funcon. O game é uma tacada arriscada em um mercado dominado por nomes famosíssimos como World of Warcraft e o recém-lançado Diablo III. Mas a proposta ao menos é bastante diferente – não há classes ou níveis dos personagens, aspectos comuns aos RPGs massivos jogados na internet. A aventura se passa no mundo moderno e os jogadores têm de trabalhar em equipe para acabar com monstros desse tal mundo secreto. Chega dia 3, somente para computadores.

Mas a maior surpresa fica pela volta de um dos games responsáveis pelo sucesso do Playstation, ao menos no mercado nacional. Xbox 360 e Playstation 3 recebem, no dia 18, um remake em alta definição de Tony Hawk’s Pro Skater. O título une o que há de melhor nos dois primeiros jogos da série, conservando aspectos clássicos como o desenho das fases e as características trilhas sonoras, e ainda inclui alguns elementos novos para alimentar a nostalgia dos jogadores.

Quem tem um Wii, que tem ganhado bons títulos com pouca frequência, pode comemorar também. The Last Story, que chega dia 10 com exclusividade para o console, promete ser o melhor RPG para a plataforma. O sistema de combate é mais ativo que o comum do gênero (é em tempo real, com o personagem completamente comandado pelo jogador, não baseado em turnos) e o game tem a promessa de uma história envolvente. Jogo bastante detalhado que deve oferecer muitas horas de diversão enquanto o Wii U não chega. No Japão, onde foi lançado há meses, faz sucesso.

The Secret World (MMORPG/Ação, Funcon)

Tony Hawk’s Pro Skater HD (Esporte/Skate, Activision)

Last Story (RPG, Xseed Games)

Veja abaixo a lista completa dos lançamentos deste mês.

PC

3 – The Secret World

10 – The Sims 3: Diesel Stuff Pack

22 – Ensemble Online

24 – Prototype 2

27 – American Mensa Academy12

30 – Flyff Gold

31 – Curiosity

31 – The Host Holic

31 – Endless Space

31 – Transcripted

Playstation 3

3 – Test Drive: Ferrari Racing Legends

10 – Ice Age: Continental Drift – Arctic Games

10 – NCAA Football 13

10 – Rainbow Moon

10 – Quantum Conundrum

17 – Resident Evil: The Darkside Chronicles

17 – Resident Evil: The Umbrella Chronicles

18 – Tony Hawk’s Pro Skater HD

24 – Adidas miCoach

31 – Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier – Arctic Strike

31 – Risen 2: Dark Waters

31 – Rainbow Moon

31 – Double Dragon: Neon

Xbox 360

3 – Test Drive: Ferrari Racing Legends

10 – NCAA Football 13

10 – Ice Age: Continental Drift – Arctic Games

11 – Quantum Conundrum

18 – Tony Hawk’s Pro Skater HD

24 – Adidas miCoach

30 – Rune Legend

31 – Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier – Arctic Strike

31 – Risen 2: Dark Waters

31 – Double Dragon: Neon

Wii

3 – B-Units: Build it!

10 – The Last Story

10 – Ice Age: Continental Drift – Arctic Games

17 – Summer Stars 2012

3DS

3 – Theatrhythm Final Fantasy

10 – Ice Age: Continental Drift – Arctic Games

10 – Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure

17 – Heroes of Ruin

31 – Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

31 – Myst

DS

3 – B-Units: Build it!

3 – Nabara’s World: Labyrinth of Light

3 – Naraba’s World: The Mysterious Palace

10 – Ice Age: Continental Drift – Arctic Games

24 – To-Fu Collection

24 – Jewel Master: Cradle of Persia

VITA

31 – SunFlowers

Android

3 – The Amazing Spider-Man

30 – Rune Legend

iPhone

3 – The Amazing Spider-Man

13 – Reckless Getaway

30 – Guardian Cross

31 – Final Fantasy Dimensions

31 – Car Toons!