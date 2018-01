Mês pós-E3, julho é marcado como um período de ressaca no mercado dos games, uma vez que poucos jogos são lançados no início do segundo semestre – as coisas voltam a esquentar em setembro.

O destaque deste mês fica por conta de Metal Gear Solid: The Legacy Collection, coletânea da icônica franquia da Konami, que celebrou seus 25 anos em 2012. O pacote inclui versões remasterizadas em alta definição de todos os Metal Gear Solid lançados até agora, sendo uma item obrigatório na coleção dos fanáticos pela série e servindo como aperitivo enquanto Metal Gear Solid V não chega. Chega dia 9, exclusivo para PS3.

Veja abaixo a lista completa dos lançamentos de julho*.

PC

1 – Zombusters

2 – Horizon, The Inquisitor: The Plague (também para MAC)

3 – Mortal Kombat Komplete Edition, Napoleon: Total War (para MAC)

5 – DARK

9 – Sid Meier’s Civilization V: Brave New World

11 – Guncraft, Toki Tori 2

16 – R.I.P.D. The Game

23 – The Raven: Legacy of a Master Thief

24 – NASCAR: The Game 2013

25 – Advantage Math, Shadowrun Returns

29 – CastleStorm

31 – Halo: Spartan Assault, Skulls of the Shogun, Sword of the Stars: The Pit – Mind Games, Sir, You Are Being Hunted

Xbox 360

2 – Call of Duty: Black Ops II – Vengeance (DLC)

3 – Scourge: Outbreak

9 – NCAA Football 14, DARK

16 – Turbo: Super Stunt Squad, R.I.P.D. The Game, The Serious Sam Collection, Dynasty Warriors 8

23 – The Smurfs 2

PS3

9 – Metal Gear Solid: The Legacy Collection, NCAA Football 14

16 – Time and Eternity, Dynasty Warriors 8, R.I.P.D. The Game, Mamorukun Curse, Turbo: Super Stunt Squad, Mamorukun Curse!

23 – The Smurfs 2

Wii U

11 – Star Wars Pinball

16 – Turbo: Super Stunt Squad

23 – The Smurfs 2

Wii

16 – Turbo: Super Stunt Squad

23 – The Smurfs 2

3DS

2 – Crash City Mayhem

16 – Turbo: Super Stunt Squad, Shin Megami Tensei IV

Vita

9 – Velocity Ultra

24 – Roll in the Hole

NDS

16 – Turbo: Super Stunt Squad

23 – The Smurfs 2

Android e iPhone

2 – The Inquisitor: The Plague

25 – Telekinesis Kyle

*Datas do mercado americano