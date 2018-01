Julho é o mês de ressaca da E3 e poucos jogos são lançados no período, mas isso não necessariamente é ruim. Com poucos títulos novos circulando, abre-se espaço para as produções indepentendes, como Guacamelee!, game de ação 2D bastante elogiado que ganha uma versão melhorada no dia 1º. Guacamelee! Super Turbo Championship Edition está disponível para PS4, Xbox 360, Xbox One e Wii U.

Outro título que ganha destaque é Oddworld: Abe’s Oddysee – New ‘n’ Tasty, o mais novo da série de aventura que teve início em 1997. Abe desta vez deve salvar seus colegas de uma fábrica de alimentos, dando início a mais um capítulo de sua odisséia. Prato cheio para quem gosta de games de plataforma em duas dimensões. Chega dia 22 para PC, Wii U, PS3, PS4, Vita e Xbox 360.

Veja abaixo a lista completa de lançamentos e os vídeos dos destaques:

Oddworld: Abe’s Oddysee New ‘n’ Tasty (Aventura/Oddworld Inhabitants)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Ação/Drinkbox Studios)

PC

1 – Ship Simulator: Maritime Search and Rescue

sssMagicians & Looters

sssOnigiri

3 – Call of Duty: Ghosts – Invasion (DLC)

8 – Saints Row IV: National Treasure Edition

sssMousecraft (também para PC)

15 – Abyss Odyssey

sssWayward Manor (também apra Mac)

17 – Tropico 5

22 – Dark Souls II – Crown of the Sunken King (DLC)

PS4

1 – Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

sssSniper Elite 3

3 – Call of Duty: Ghosts – Invasion (DLC)

8 – Mousecraft

22 – Oddworld: Abe’s Oddysee New ‘n’ Tasty

29 – The Last of Us Remastered

Xbox One

2 – Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

sssSniper Elite 3

22 – Forza Motorsport 5 Racing Game of the Year Edition

Wii U

2 – Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

3 – Armillo

8 – One Piece: Unlimited World Red

25 – Wii Sports Club

PS3

1 – Dynasty Warriors: Gundam Reborn

sssSniper Elite 3

3 – Call of Duty: Ghosts – Invasion (DLC)

8 – Mousecraft

sssOne Piece: Unlimited World Red

15 – Saints Row IV: National Treasure Edition

sssAbyss Odyssey

22 – Dark Souls II – Crown of the Sunken King (DLC)

25 – Kick-Ass 2

sssBlood Bath

Xbox 360

1 – Sniper Elite 3

sssFar Cry Compilation

2 – Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

15 – Saints Row IV: National Treasure Edition

16 – Abyss Odyssey

22 – Dark Souls II – Crown of the Sunken King (DLC)

25 – Kick-Ass 2

sssBlood Bath

3DS

3 – Squids Odyssey

8 – One Piece: Unlimited World Red

Vita

1 – Child of Light

4 – The Ratchet & Clank Trilogy

8 – Mousecraft

sssOne Piece: Unlimited World Red