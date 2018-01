Depois de um maio movimentado, o mercado puxa um pouco os freios em junho, mas não deixa ninguém na mão. E em meio a todo o estadalhaço que The Avengers causou no cinema, os super-heróis ganham vez também nos videogames.

The Amazing Spider-Man chega pouco antes do filme de mesmo título (nos cinemas em julho) e dá sequência às bem-sucedidas aventuras do Homem-Aranha transformadas em jogos. O hype em torno do longa, que tem o foco na história e no passado de Peter Parker, aumenta a expectativa em torno do game, produzido como um open world (mundo aberto). E a melhor parte: disponível em todas as plataformas, domésticas ou portáteis.

Do outro lado, enquanto vê a Marvel encher os bolsos de dinheiro com o sucesso de seus filmes, a DC Comics recorre aos seus personagens mais famosos e os une a uma fórmula que sempre caminhou na direção certa – os tijolinhos LEGO. LEGO Batman 2: DC Super Heroes é a continuação do título de ação que trazia o Homem-Morcego e Robin nas missões dos vários filmes que estrelaram, mas em um mundo de bloquinhos e paredes facilmente destruídas e humor pastelão. O mesmo formato – sempre bem aceito – foi aproveitado para a produção de jogos de Star Wars, Harry Potter e Indiana Jones. Também para todas as plataformas.

E como não poderia deixar de ser, pelo menos um grande título ação (e por isso entenda tiros e explosões) chega neste mês. É a vez de Spec Ops: The Line, para PC, PS3 e X360. É mais um episódio da série já antiga e mantém a boa qualidade. Dessa vez, a história se passa em Dubai e o jogador assume o papel de um agente da Força Delta em missão no emirado. É um pouco menos frenético que os jogos de tiro atuais, já que demanda um pouco mais de tática e estratégia.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa do lançamentos de junho.

The Amazing Spider-Man (ação/Aventura, Activision)





LEGO Batman 2: DC Super Heroes (Ação/Aventura, Warner Bros)



Spec Ops: The Line (Ação, 2k Games)



Xbox 360

5 – Inversion; Madagascar 3: The Video Game

6 – Virtua Fighter 5 Final Showdown

12 – Lollipop Chainsaw

19 – Brave; Clan of Champions; LEGO Batman 2: DC Super Heroes; Steel Battalion: Heavy Armor

26 – The Amazing Spider-Man; Spec Ops: The Line

27 – Mini Ninjas Adventures

PS3

5 – Madagascar 3: The Video Game; Virtua Fighter 5 Final Showdown; Inversion

12 – Lollipop Chainsaw

19 – Brave; Clan of Champions; LEGO Batman 2: DC Super Heroes

26 – Resident Evil: Chronicles HD Collection; Spec Ops: The Line; Record of Agarest War 2 (Limited Edition); The Amazing Spider-Man

PC

1 – Max Payne 3

5 – Inversion

12 – Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier; End of Nations (Collector’s Edition); Krater

14 – Magicka: The Other Side of the Coin

19 – LEGO Batman 2: DC Super Heroes; Sid Meier’s Civilization V: Gods & Kings; Brave; Roller Coaster Rampage; The Secret World

21 – Quantum Conundrum

26 – Spec Ops: The Line

Wii

5 – Madagascar 3: The Video Game

10 – Pikmin 2

19 – LEGO Batman 2: DC Super Heroes; Brave

26 – The Amazing Spider-Man

Vita

12 – Gravity Rush; Metal Gear Solid HD Collection

19 – LEGO Batman 2: DC Super Heroes

3DS

3 – Madagascar 3: The Video Game

5 – Rayman Origins

19 – LEGO Batman 2: DC Super Heroes

26 – The Amazing Spider-Man

DS

7 – Cat Frenzy

5 – Madagascar 3: The Video Game

12 – iCarly: Groovy Foodie!

18 – Pokémon Conquest

19 – LEGO Batman 2: DC Super Heroes; Brave: The Video Game

26 – The Amazing Spider-Man; Jewel Master: Cradle of Rome 2

Android

14 – BABEL Rising 3D

iPhone

26 – The Amazing Spider-Man