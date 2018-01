Enquanto não começa a temporada de lançamentos do fim do ano, os jogadores têm que se contentar com outra temporada – a de futebol americano. Esquentando os motores para a NFL, que começa no início de setembro, a EA Sports lança Madden NFL 15, a edição atual de sua franquia anual. O jogo sai dia 29 para PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360.

Outro destaque é Risen 3: Titan Lords, cujo lançamento está marcado para o dia 12 (PC, PS4 e PS3). É a terceira edição do RPG medieval, que segue a linha de séries como Dark Souls e The Elder Scrolls. A encrenca dessa vez, como diz o título, são os titãs. Ou seja, mundos enormes, exploração e combates são o atrativo do game.

Ultra Street Fighter IV está disponível desde junho, mas só o pacote de atualização para quem tinha as versões anteriores. A partir do dia 5 a versão completa estará disponível para Xbox 360 e PS3, enquanto a versão de PC chega dia 8.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e os demais lançamentos do mês:

Risen 3: Titan Lords

Madden NFL 15

PC

5 – Sacred 3

8 – Ultra Street Fighter IV

12 – Risen 3: Titan Lords

26 – Lichdom: Battlemage

sssDark Souls II – Crown of the Old Iron King (DLC)

sssMetro: Last Light Redux

PS4

5 – Road Not Taken

sssThe Swapper

12 – Hohokum

19 – Counterspy

sssPlants vs. Zombies: Garden Warfare

sssDiablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

26 – Infamous: Second Son – First Light (DLC)

sssMetro: Last Light Redux

29 – Madden NFL 15

Xbox One

19 – Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

26 – Metro: Last Light Redux

29 – Madden NFL 15

PS3

5 – Sacred 3

sssThe Swapper

sssUltra Street Fighter IV (versão completa)

12 – Hohokum

Risen 3: Titan Lords

19 – Counterspy

sssPlants vs. Zombies: Garden Warfare

sssTales of Xillia 2

sssDiablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

26 – Dark Souls II – Crown of the Old Iron King (DLC)

29 – Madden NFL 15

Xbox 360

5 – Sacred 3

sssUltra Street Fighter IV (versão completa)

12 – Risen 3: Titan Lords

19 – Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

26 – Dark Souls II – Crown of the Old Iron King (DLC)

29 – Madden NFL 15

3DS

29 – Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney

Vita

5 – Metrico

sssThe Swapper

12 – Disgaea 4: A Promise Revisited

sssHohokum

19 – Counterspy

26 – Hyperdimension Neptunia Re;Birth1