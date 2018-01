Amigos, preparem seus corações (e seus bolsos): maio é o mês dos videogames até agora em 2012. Por quê? A Blizzard responde. Diablo III finalmente chega no mercado após anos, isso mesmo, anos de espera. A terceira edição do RPG de ação é um dos jogos mais esperados da última década e, segundo as piadas que já rolam na internet, vai tomar a alma dos jogadores. Deixe seus consoles de lado e prepare-se para passar algumas horas no seu bom e velho computador.

Mas se você é mais da ação e menos do RPG, pode comemorar também. A Rockstar chega com o esperado Max Payne 3, com um gostinho especial para os brasileiros: a história do detetive dessa vez se passa em São Paulo. O jogo mantém os mesmos elementos que consagraram seus antecessores, como as cenas de ação em câmera lenta. É o destaque para Xbox360 e PS3 do mês, mas também tem versão para PC.

E boas notícias também para os saudosistas. O segundo episódio de Sonic faz o ouriço retornar com o que tem de melhor – 2D e velocidade. Tão rápido que é só baixar direto no sistema do seu console. Ah, a tecnologia!

E a melhor parte é que essa dose cavalar de jogos bons chega de uma vez só, no dia 15, ao menos no mercado americano. Veja os vídeos dos destaques do mês e, abaixo, a lista completa dos lançamentos de maio.

Diablo III (RPG de ação, Blizzard Entertainment)

Max Payne 3 (Ação, Rockstar Studios)

Sonic The Hedgehog 4 – Episode II (Aventura/Plataforma, Sega)

PC

1 – Sniper Elite V2 ; TERA

3 – Nexuiz

4 – Port Royale 3

8 – Warlock: Masters of the Arcane

15 – Game of Thrones; Diablo III

23 – The Hunger Games Adventures

25 – Iron Front – Liberation 1944

29 – Max Payne 3

30 – Retro City Rampage

31 – Agrar Simulator – Historical Farming; Dynamite Jack; Resonance

Xbox360

1 – Sniper Elite V2

2 – Fable Heroes

8 – Phantom Breaker

9 – Minecraft: Xbox 360 Edition

15 – Asura’s Wrath: Lost Episode 1 – At Last, Someone Angrier than Me; Battleship; Game of Thrones; Max Payne 3

16 – Sonic the Hedgehog 4: Episode II

22 – Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier

22 – Dragon’s Dogma

28 – Damage Inc.: Pacific Squadron WWII

29 – DiRT Showdown Driving

31 – Test Drive: Ferrari Racing Legends

PS3

1 – Sniper Elite V2 ; Awesomenauts

8 – Datura; 4 in 1 Action Pack Puzzle; Starhawk

15 – Battleship; Asura’s Wrath: Lost Episode 2 – The Strongest vs. The Angriest; Sonic the Hedgehog 4: Episode II; Game of Thrones; Max Payne 3

22 -Tom Clancy’s Ghost Recon: Future; Sorcery; Atelier Meruru: The Apprentice of Arland; Dragon’s Dogma

29 – DiRT Showdown Driving

31 – Test Drive: Ferrari Racing Legends

Wii

15 – Battleship

22 – Men in Black: Alien Crisis

3DS

15 – Battleship

20 – Mario Tennis Open

22 – RollerCoaster Tycoon 3D; Men in Black: Alien Crisis

29 – Deer Drive Legends 3D

VITA

1 – Mortal Kombat

29 – Resistance: Burning Skies

30 – Retro City Rampage

iPhone e Android

22 – Men in Black III – The Game