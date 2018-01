Maio é marcado pela chegada de outra superprodução de tiro em primeira-pessoa ao mercado. Trata-se de Metro: Last Light, continuação de Metro: 2033, game que mistura ação e terror em uma Moscou transformada em uma metrópole devastada por uma guerra nuclear. Os efeitos da rediação fizeram com que os antigos moradores da capital russa se tornassem criaturas hostis que habitam os túneis do metrô. Para completar, os heróis ainda se vêm lutando contra outras facções políticas que tentam tomar o poder do que restou da cidade. Um cenário bem otimista para quem gosta de conflitos pós-apocalípticos. Chega dia 14, para PC, Xbox 360 e PS3.

Ainda no assunto de mutações genéticas e ambientes escuros, o sucesso de Resident Evil: Revelations fez com que a Capcom levasse o game exclusivo do 3DS para outras plataformas. PS3, Xbox 360, Wii U e PC ganham suas versões do jogo no dia 21. A história se passa entre as edições 4 e 5 da franquia, quando a agente Jill Valentine – um dos xodós dos fãs da série – é enviada a um navio abandonado para descobrir qualquer pista que leve ao paredeiro de Chris Redfield. Obviamente, o que ela encontra na embarcação são hordas e mais hordas de zumbis e os sustos característicos da série. O game segue os moldes dos Resident Evil recentes, com câmera fixa atrás dos personagens.

Na área dos portáteis, o 3DS ganha títulos de peso, entre eles Donkey Kong Country Returns 3D, último game da franquia do gorila da Nintendo que havia saído para Wii em 2010. O título ganha novas fases e tem modo multiplayer, além de, claro, resgatar os elementos clássicos que consagraram a série como uma das mais bem feitas para o Super NES. Engrossa o rol de jogos em duas dimensões que tem representado – e muito bem – a biblioteca do portátil. Disponível a partir do dia 24.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês*.

Metro: Last Light (Ação/FPS, Deep Silver/4A Games)

Resident Evil: Revelations (Ação, Capcom)

Donkey Kong Country Returns 3D (Nintendo/Monster Games, Aventura)

PC

1 – Fez, Battle for Graxia, Far Cry 3: Blood Dragon, Ragnarok Online 2

2 – Might & Magic Heroes VI – Shades of Darkness

6 – Residue

10 – Ballpoint Universe

13 – Trave

14 – Metro: Last Light

15 – Anomaly 2 (também para Mac)

16 – Fire & Forget: The Final Assault (também para Mac), Call of Duty: Black Ops II – Uprising (DLC)

20 – Resident Evil: Revelations

22 – Wargame: AirLand Battle, Fallen Enchantress: Legendary Heroes, The Incredible Adventures of Van Helsing, Call of Juarez: Gunslinger

29 – The Night of the Rabbit (também para Mac)

30 – 99 Spirits, Defenders of Suntoria: Dark Sun Rising

31 – Star Trek Online: Legacy of Romulus, Borderlands 2: Psycho Pack (DLC), Tomb Raider: Shipwrecked Multiplayer Map Pack (DLC), Survivor Squad

PS3

14 – Metro: Last Light, DUST 514

16 – Call of Duty: Black Ops II – Uprising (DLC)

21 – Fast & Furious: Showdown, Resident Evil: Revelations, Worms Collection, Capcom Arcade Cabinet: All-In-One Pack

22 – Call of Juarez: Gunslinger

28 – GRID 2, Fuse

31 – Shadow of a Soul: Chapter 1, Spartacus Legends, Tomb Raider: Shipwrecked Multiplayer Map Pack (DLC), Borderlands 2: Psycho Pack (DLC)

Xbox 360

1 – Far Cry 3: Blood Dragon (DLC)

14 – Metro: Last Light

21 – Resident Evil: Revelations, Fast & Furious: Showdown, Worms Collection

22 – Call of Juarez: Gunslinger, Capcom Arcade Cabinet: All-In-One Pack

28 – Bandfuse: Rock Legends, Fuse, GRID 2

31 – Spartacus Legends, Tomb Raider: Shipwrecked Multiplayer Map Pack (DLC), Borderlands 2: Psycho Pack (DLC)

Wii U

2 – Fast & Furious: Showdown, Resident Evil: Revelations, LEGO Batman 2: DC Super Heroes

24 – Sniper Elite V2

3DS

2 – BearShark

9 – Mario and Donkey Kong: Minis on the Move

21 – Fast & Furious: Showdown

24 – Donkey Kong Country Returns 3D

31 – The Denpa Men 2: Beyond The Waves

Android e iPhone

16 – Fire & Forget: The Final Assault

30 – Defenders of Suntoria: Dark Sun Rising

*Datas de lançamento no mercado norte-americano