Começa a temporada de grandes lançamentos do ano – e esse início já traz jogos de peso e para todos os gostos em setembro. E já logo na primeira semana, duas pedradas – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, seríssimo candidato a jogo do ano, e Mad Max, inspirado no filme homônimo que estreou alguns meses antes. O primeiro fecha a série da Konami, uma das mais importantes da história dos games, levando o jogador pela primeira vez para um mundo aberto, mas mantendo os elementos de espionagem que revolucionaram o gênero. O segundo pende mais para o lado da ação, com muita porrada e combate veicular num deserto distópico. Duas recomendações fortíssimas do nosso blog.

Para os esportistas, setembro também é prato cheio. O mês começa dia 15 com a chegada de Pro Evolution Soccer 2016, que traz muitas novidades neste ano e uma jogabilidade mais sólida e fluída que a edição passada, além de todos os clubes da Série A do Brasileirão e outras licenças exclusivas. Por outro lado, uma semana depois, chega Fifa 16, disputando a preferência dos boleiros virtuais. Ambos já estão em pré-venda e vão travar mais uma vez uma tremenda disputa comercial.

Há ainda NBA 2K16 (29), para os basqueteiros, e Forza Motorsport (15), este exclusivo para o Xbox One, destinado aos amantes de velocidade. Ambos estão entre os melhores jogos de seus gêneros, sendo que NBA terá um modo história escrito por Spike Lee, um fã confesso do esporte. A qualidade da Forza tambem está impressionante. Duas ótimas escolhas.

Setembro também é marcado pelo retorno de uma das franquias mais famosas dos anos 90. Tony Hawk’s Pro Skater 5 traz de volta o jogo de skate que fez todo mundo querer conhecer um pouco mais o esporte sobre rodas, recuperando todos os elementos que ficaram no último game da franquia, lançado há quase 15 anos. Gostinho de nostalgia, mas com algo completamente renovado no nossos consoles. Chega para PS4 e Xbox One no dia 29.

Completando os destaques, há Lego Dimensions, uma espécie de Minecraft de Lego que une muitas das franquias que apareceram nos jogos do brinquedo de bloquinhos, como DC Comics, Senhor dos Anéis e criações próprias da marca. O título sai dia 27 para várias plataformas, inclusive para Wii U. O console da Nintendo, aliás, ganha mais um exclusivo no dia 11 – e um dos mais aguardados do ano. Super Mario Maker permite ao jogador criar suas próprias fases e compartilhá-las para que outros usuários possam jogar nessas criações, dando infinitas possibilidades aos amantes do mascote.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês*.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions/Konami)

Mad Max (Avalanche Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Pro Evolution Soccer 2016 (Konami)

Fifa 16 (EA Sports)

NBA 2K16 (Visual Concepts/Take-Two Interactive)

Lego Dimensions (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Super Mario Maker (Nintendo)

Forza Motorsport 6 (Turn 10/Microsoft Game Studios)

Tony Hawk’s Pro Skater 5 (Robomodo/Activision)

PC

1 – Armello (também para Mac e Linux)

sss Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

sss Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence

2 – Act of Aggression

sss Renowned Explorers: International Society

3 – Company of Heroes 2: The British Forces

sss Mad Max

8 – Armikrog

9 – Circa Infinity

sss Lovers in a Dangerous Spacetime

15 – Pro Evolution Soccer 2016

17 – Edge of Space

sss Skyshine’s Bedlam

22 – Blood Bowl 2

sss FIFA 16

sss Soma

28 – Grand Ages: Medieval

29 – Fallout Anthology

sss NBA 2K16

sss NBA Live 16

sss Samurai Warriors 4-II

sss Sword Coast Legends

Xbox One

1 – The Deer God

sss Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

3 – Mad Max

9 – Lovers in a Dangerous Spacetime

15 – Destiny: The Taken King (Expansão)

sss Forza Motorsport 6

sss NHL 16

sss Pro Evolution Soccer 2016

sss The Elder Scrolls Online – Imperial City (DLC)

20 – Skylanders Superchargers

22 – Blood Bowl 2

sss FIFA 16

27 – Lego Dimensions

29 – NBA 2K16

sss NBA Live 16

sss Tony Hawk’s Pro Skater 5

PS4

1 – Armello

sss Grow Home

sss Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

sss Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence

sss Xeodrifter

sss Zombie Vikings

3 – Mad Max

8 – Tearaway Unfolded

15 – Destiny: The Taken King (Expansão)

sss NHL 16

sss Pro Evolution Soccer 2016

16 – The Elder Scrolls Online – Imperial City (DLC)

20 – Skylanders Superchargers

22 – Blood Bowl 2

sss FIFA 16

sss Soma

27 – Lego Dimensions

28 – Grand Ages: Medieval

29 – NBA 2K16

sss NBA Live 16

sss Samurai Warriors 4-II

sss Tony Hawk’s Pro Skater 5

Wii U

11 – Super Mario Maker

20 – Skylanders Superchargers

27 – Lego Dimensions

PS3

1 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

sss Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence

15 – Destiny: The Taken King (Expansão)

sss Disgaea Triple Play Collection

sss Pro Evolution Soccer 2016

20 – Skylanders Superchargers

sss FIFA 16

27 – Lego Dimensions

29 – NBA 2K16

sss NBA Live 16

sss Samurai Warriors 4-II

Xbox 360

1 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

15 – Destiny: The Taken King (Expansão)

sss Pro Evolution Soccer 2016

20 – Skylanders Superchargers

sss FIFA 16

27 – Lego Dimensions

29 – NBA 2K16

sss NBA Live 16

3DS

8 – Hatsune Miku: Project Mirai DX

15 – Senran Kagura 2: Deep Crimson

20 – Skylanders Superchargers

25 – Animal Crossing Happy Home Designer

Vita

1 – Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

sss Xeodrifter

29 – Persona 4: Dancing All Night

sss Samurai Warriors 4-II

iOS

3 – The Deer God

20 – Skylanders Superchargers

*Datas do mercado americano, salvo se expresso o contrário